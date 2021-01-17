清雅爽口 義大利青醬拌麵

青醬拌麵成品。

口味清雅爽口的義大利 甜羅勒青醬(Pesto)拌麵，融合了甜羅勒的清爽，特級初榨橄欖油的滑潤，油質堅果仁的油酥鬆脆，及帕馬森乳酪（Parmesan）散發出的濃郁花香，是道特色鮮明的經典麵食。

材料：

帕馬森碎奶酪10克、特級初榨橄欖油 (Extra Virgin Olive Oil)1大湯匙、甜羅勒10棵左右、大蒜4～5瓣、黑胡椒3克、青檸檬1顆、花生米20克（核桃 仁、松子仁、杏仁等，其他堅果仁亦可）、義大利麵100克（中式掛麵亦可）、鹽少許。

材料

材料

製作青醬時，甜羅勒葉、奶酪屑及堅果仁都不要搗得過於細小。

作法：

1.清洗甜羅勒，瀝乾後去梗用葉；大蒜去皮。

2.青檸檬兩用。先輕輕地切下少許的青檸檬皮，剁碎成末；接著切半擠汁，兌入橄欖油中，備用。

3.黑胡椒及堅果仁炒香後，研磨成渣。

4.將甜羅勒葉、檸檬皮、大蒜及黑胡椒及堅果碎等混合搗碎，過程中慢慢加入檸檬汁和橄欖油，與其他食材更充分融合在一起，搗成醬為止。也可用料理機攪碎。最後加入鹽及帕馬森乳酪屑拌勻，青醬就完成。

5.將義大利麵煮熟，過下涼水後加入青醬，拌勻即可食用。

青醬不易存放，很快會變色發黑，要現做現吃。

小叮嚀：

1.帕馬森（Parmesan）碎奶酪是一種義大利硬奶酪，經多年陳熟乾燥而成，呈淡黃色，具有強烈的水果味道，大型超市都可買到處理好的奶酪屑。

2.道地的義大利青醬講究清雅爽口，選用的是眾多羅勒品種中味道最為清雅的甜羅勒Sweet Basil。當然可用其他品種的羅勒替代，只是其他品種羅勒過於濃烈的氣味，會影響到搭配食材的滋味。

3.在加工義大利青醬時，甜羅勒葉、堅果仁及帕馬森奶酪屑都不要搗得過於細小，無意中咬碎它們時，會出現一種唇齒間突然爆香的驚喜。

4.甜羅勒青醬不易放存，要現做現吃，暴露空氣中很快就會氧化變色發黑，影響口感和觀感。