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黑芝麻×黑豆 雙黑養生餐

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雙黑極品拌飯
雙黑極品拌飯

黑芝麻和黑豆，都有烏髮和潤膚的作用。高麗菜，可以保護胃腸。胡蘿蔔，則有「小人參」的美稱。牛蒡，有補血的作用。萵苣，可以養顏美容，並明亮雙眼。薑黃，是抗老化的極品。這組套餐，把所有的營養吃進去，夠養生吧！

雙黑極品拌飯

材料：黑豆、素肉末、白米、水。

調味料：薑黃、黑芝麻粉、美乃滋、鹽、麻油、黑胡椒、五香粉、醬油。

雙黑極品拌飯材料
雙黑極品拌飯材料

雙黑極品拌飯材料
雙黑極品拌飯材料

作法：

1.將素肉末洗淨，以冷開水浸泡2小時；黑豆洗淨，浸泡8小時以上，瀝乾水分，備用。

2.取湯鍋並倒入適量的水，待沸騰後加入素肉末汆燙，燙熟就取出瀝乾水分，備用。

3.於電鍋內鍋放入黑豆，倒入適量的水，以淹過黑豆為準，使用電鍋蒸煮。

4.黑豆煮好後，倒入素肉末，以麻油、黑胡椒、五香粉和醬油調味，充分攪拌均勻，再以電鍋紅燒蒸煮。

5.以上黑豆滷素肉末，可於前一天做好，置於冰箱冷藏，隔日再蒸熱使用。

6.將白米洗淨，倒入電鍋內鍋，放入適量的薑黃以電鍋蒸煮，即是薑黃飯。

7.黑芝麻粉、美乃滋和醬油，以適量的鹽水調勻，便是自製芝麻拌醬。

8.將薑黃飯打鬆盛起，放於盤中，均勻地倒入芝麻拌醬，充分攪拌。

9.倒入黑豆滷素肉末，再做攪拌，醬汁、滷汁與薑黃飯充分融合，即是芝麻黑豆拌飯。

雙黑極品拌飯材料
雙黑極品拌飯材料

豆乾炒萵苣

材料：胡蘿蔔、牛蒡、豆乾、薑、萵苣、水。

調味料：植物油、白胡椒、鹽。

豆乾炒萵苣
豆乾炒萵苣

豆乾炒萵苣材料
豆乾炒萵苣材料

豆乾炒萵苣材料
豆乾炒萵苣材料

作法：

1.將所有材料洗淨、切丁；萵苣洗淨，用手掰成小片，備用。

2.取一炒鍋倒入植物油，置於爐火上，待油熱，放薑快炒一下，續倒入胡蘿蔔和牛蒡稍做攪拌，加少許的水，蓋上鍋蓋燜煮。

3.兩分鐘後掀開鍋蓋，倒入萵苣，並以白胡椒和鹽調味，迅速翻炒食材。

4.菜肴熟了且入味，熄火，盛盤上菜。

越南素雞卷

材料：胡蘿蔔、高麗菜、越南素雞卷、水。

調味料：植物油、黑胡椒、鹽。

炒越南素雞卷
炒越南素雞卷

炒越南素雞卷材料
炒越南素雞卷材料

作法：

1.胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；高麗菜洗淨，切小塊；越南素雞卷切片，備用。

2.取炒鍋，置於爐火上，於鍋中放入高麗菜、胡蘿蔔和水，稍做攪拌。

3.高麗菜八分熟，以植物油、黑胡椒和鹽調味，攪拌均勻。

4.加入越南素雞卷，快速拌炒。

5.菜肴熟了且入味，即可盛盤上桌，趁熱享用。

越南

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