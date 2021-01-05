黑芝麻×黑豆 雙黑養生餐

雙黑極品拌飯

黑芝麻和黑豆，都有烏髮和潤膚的作用。高麗菜，可以保護胃腸。胡蘿蔔，則有「小人參」的美稱。牛蒡，有補血的作用。萵苣，可以養顏美容，並明亮雙眼。薑黃，是抗老化的極品。這組套餐，把所有的營養吃進去，夠養生吧！

雙黑極品拌飯

材料：黑豆、素肉末、白米、水。

調味料：薑黃、黑芝麻粉、美乃滋、鹽、麻油、黑胡椒、五香粉、醬油。

雙黑極品拌飯材料

雙黑極品拌飯材料

作法：

1.將素肉末洗淨，以冷開水浸泡2小時；黑豆洗淨，浸泡8小時以上，瀝乾水分，備用。

2.取湯鍋並倒入適量的水，待沸騰後加入素肉末汆燙，燙熟就取出瀝乾水分，備用。

3.於電鍋內鍋放入黑豆，倒入適量的水，以淹過黑豆為準，使用電鍋蒸煮。

4.黑豆煮好後，倒入素肉末，以麻油、黑胡椒、五香粉和醬油調味，充分攪拌均勻，再以電鍋紅燒蒸煮。

5.以上黑豆滷素肉末，可於前一天做好，置於冰箱冷藏，隔日再蒸熱使用。

6.將白米洗淨，倒入電鍋內鍋，放入適量的薑黃以電鍋蒸煮，即是薑黃飯。

7.黑芝麻粉、美乃滋和醬油，以適量的鹽水調勻，便是自製芝麻拌醬。

8.將薑黃飯打鬆盛起，放於盤中，均勻地倒入芝麻拌醬，充分攪拌。

9.倒入黑豆滷素肉末，再做攪拌，醬汁、滷汁與薑黃飯充分融合，即是芝麻黑豆拌飯。

雙黑極品拌飯材料

豆乾炒萵苣

材料：胡蘿蔔、牛蒡、豆乾、薑、萵苣、水。

調味料：植物油、白胡椒、鹽。

豆乾炒萵苣

豆乾炒萵苣材料

豆乾炒萵苣材料

作法：

1.將所有材料洗淨、切丁；萵苣洗淨，用手掰成小片，備用。

2.取一炒鍋倒入植物油，置於爐火上，待油熱，放薑快炒一下，續倒入胡蘿蔔和牛蒡稍做攪拌，加少許的水，蓋上鍋蓋燜煮。

3.兩分鐘後掀開鍋蓋，倒入萵苣，並以白胡椒和鹽調味，迅速翻炒食材。

4.菜肴熟了且入味，熄火，盛盤上菜。

炒越南 素雞卷

材料：胡蘿蔔、高麗菜、越南素雞卷、水。

調味料：植物油、黑胡椒、鹽。

炒越南素雞卷

炒越南素雞卷材料

作法：

1.胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；高麗菜洗淨，切小塊；越南素雞卷切片，備用。

2.取炒鍋，置於爐火上，於鍋中放入高麗菜、胡蘿蔔和水，稍做攪拌。

3.高麗菜八分熟，以植物油、黑胡椒和鹽調味，攪拌均勻。

4.加入越南素雞卷，快速拌炒。

5.菜肴熟了且入味，即可盛盤上桌，趁熱享用。