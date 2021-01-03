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香脆好吃的煎藕盒

燕呢喃
煎藕盒成品
煎藕盒成品

蓮藕是一種營養價值很高的植物，既可生吃，亦可熟食，它還有清熱止瀉的功效。這次做了一道煎藕盒，雖然稍微花了點工夫，但是成品真是香脆可口，美味極了。

材料：

蓮藕1小段、麵粉3/4杯、蛋2顆、絞肉1/3磅、蔥1根、薑2片、太白粉1小碗、醬油1湯匙、冷水1杯、黃酒1湯匙、麻油1湯匙、油4湯匙、白醋2湯匙、白胡椒粉和鹽各少許。

材料
材料

材料
材料

作法：

1.蓮藕刨去外皮、頭尾切除，切成薄片，放入加2湯匙白醋的冷水中用手捎微搓洗一下，再用冷水冲洗淨；取出後用紙巾擦乾，置一旁備用。

2.蔥洗淨，切成蔥花；薑切成碎末狀，置一旁備用。

3.絞肉加一顆打碎的蛋，並加蔥花、麻油、醬油、黃酒和少許胡椒粉，用筷子攪拌均勻。

4.在砧板上均勻撒上太白粉，將每塊藕片兩面均沾上太白粉，然後取一個藕片，用筷子或湯匙鋪上調味好的絞肉，將每個藕洞塡滿，再取一片大小差不多的藕片蓋上，置入盤中備用。

5.另取一大碗，將麵粉和太白粉加入碗中，加少許鹽，再將第2顆蛋打碎，並加入冷水，用筷子調勻成麵糊，將每個藕夾兩面沾勻麵糊。

6.取一平底鍋，加油，開中火，鍋熱後，將沾過麵糊的藕夾放入鍋中煎，依次排開，煎至一面顏色變黃，將其翻面續煎，至第二面變成黃色，即可取出。

7.事先準備一個盤子，上面鋪紙巾，將煎好的藕盒放在上面，可將油吸除。最後，再將煎好的藕盒放入另外一個盤中，一道香噴噴的藕盒即可端上桌了。吃不完的藕盒，第二天用微波爐熱一下，味道更香。

生藕夾
生藕夾

煎鍋中的藕盒
煎鍋中的藕盒

小叮嚀：

1.藕片切勿切太厚，肉饀亦勿放太多，否則較難煎熟。

2.拌肉餡可用黃酒，味道較香。做麵糊時，加一個雞蛋會使藕盒更香脆好吃。

3.火候要控制，全程用中火煎即可。

4.用白醋洗蓮藕，可以預防氧化，使藕保持原色。

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