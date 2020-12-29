枸杞明日葉炒豆腐

枸杞有明目、補腎和潤肺的功效。明日葉，顧名思義，今天採，明天就有新生的葉子，可知其生命力之強，故有長壽草之美稱。明日葉可以抗癌、抗菌、淨化血液、排除肝臟毒素及提高免疫力 。家裡栽種明日葉，隨時採收，非常經濟實惠。

枸杞明日葉炒豆腐

材料：枸杞、明日葉、胡蘿蔔、高麗菜、豆腐、水。

調味料：植物油、黑胡椒、鹽。

枸杞明日葉炒豆腐材料

作法：

1.枸杞洗淨；明日葉洗淨，橫切小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；高麗菜洗淨，切小塊；豆腐切丁，備用。

2.取炒鍋，置於爐台上，於鍋中放入高麗菜、胡蘿蔔和水，稍做攪拌，開火烹煮。

3.高麗菜八分熟，加入明日葉和豆腐，以植物油、黑胡椒和鹽調味，攪拌均勻，繼續烹煮。

4.即將起鍋前，放入枸杞，快速攪拌使其浸在湯汁中，待菜肴熟了且入味，即可盛盤上桌。

四蔬薑黃飯

四蔬薑黃飯

材料：冷凍四色蔬菜（胡蘿蔔、玉米粒、豌豆、四季豆）、白米、水。

調味料：薑黃、茶油、黑胡椒、鹽、醬油。

材料：

1.將白米洗淨，倒入電鍋內鍋，放入適量的薑黃後以電鍋蒸煮。約3小時前煮好，使薑黃飯乾燥些，方便炒飯用。

2.將冷凍四色蔬菜取出解凍，備用。

3.炒鍋倒入茶油，置於爐火上，鍋中油熱後放入冷凍四色蔬菜拌炒，並以黑胡椒和鹽調味，菜肴熟了，盛出備用。

4.倒入適量的茶油，鍋中油熱，加入事先煮好的薑黃飯，以醬油調味，充分攪拌均勻。再放入炒好的四色蔬菜拌炒，菜肴與薑黃飯融合之後，便是四蔬薑黃飯了。

四蔬薑黃飯材料