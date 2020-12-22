1塊豆腐 做出下飯好菜

黃豆醬紅燒豆腐

黃豆醬是以黃豆為主要原料製成的醬，它的味道鮮美，可以用於烹煮各種菜肴。用它搭配無味的豆腐，也是一道下飯佳肴。

黃豆醬燒豆腐

材料：

中度硬豆腐(Medium firm tofu)1盒、黃豆醬2茶匙、絞肉1/3磅、蔥1根、蛋1個、太白粉1小碗、香菇1粒、油2湯匙、料酒1湯匙、糖2茶匙、醬油2湯匙、麻油1茶匙、胡椒粉少許、水1/2杯。

調味醬料：黃豆醬加麻油、糖和水拌勻，置一旁備用。

材料

作法：

1.蔥洗淨後切成蔥花；香菇泡軟，切成末狀。

2.將絞肉置於碗中，加入一半切好的蔥花和香菇末，再將蛋打碎一同加入，續將料酒、醬油、麻油、太白粉和胡椒粉一起加入，用筷子將饀料拌勻。

3.豆腐用刀從中間對切，在每半個豆腐用調羮在中間挖出小洞。在每個豆腐洞中，先灑上一些太白粉，接著用筷子或調羹將絞肉塡滿凹洞。

4.起油鍋開大火，待鍋熱後先撒一些蔥花爆香；轉中火，再將豆腐輕輕放入鍋中煎，依次排開，待底部變黃，將調味料加入鍋中。蓋鍋蓋燜煮兩至三分鐘，開鍋蓋，即可起鍋盛入盤中。再撒上一些預留的蔥花在豆腐上面，好看又好吃。

5.挖出的豆腐可加些醬油和麻油一起涼拌。多出的絞肉加一個雞蛋 ，入鍋同炒，又是一道好菜。除了配飯，也可以和洋蔥夾著烤過的麵包一起吃，亦是美味無比。

1.調味好的絞肉備用；蔥洗淨，切成蔥花；香菇泡軟後，亦切成末狀。將豆腐切半，用勺子從中間挖一個槽。

2.塡好絞肉的豆腐。

3.大火爆香蔥花，續轉中火將豆腐輕輕放入鍋中煎，依次排開，待底部變黃，將調味料加入鍋中，蓋鍋蓋燜煮兩至三分鐘。

小叮嚀：

1.黃豆醬的含鹽量稍高，烹煮時只需用少許醬料、加些糖，勿再加鹽。

2.豆腐從盒中取出後，放入有凹槽之盤中，上面加一小碟，再用一碗加在上面，等約30分鐘，將豆腐中的水分擠出，這樣可以避免煎時有水會爆鍋。

3.蔥切碎後，蔥白部分可以用來爆香，蔥綠除了加在絞肉中拌饀，豆腐做好後，可以撒在上面增添香味和色彩。