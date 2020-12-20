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聖誕午餐

孫愷愉
聖誕花環
聖誕花環

聖誕節最讓人期待的就是與家人一起吃頓飯，以下分享兩道「紅綠相間」的料理，為餐桌增添一點聖誕氣氛。

聖誕花環

材料（2人份）：

生菜約3盎司、切碎的洋蔥3匙、煮熟的玉米1/4杯、紅椒半個，切出2根長條和2根圓條，其餘部分切碎。

作法：

1.準備個大盤子，白色為佳。

2.把生菜擺成一個圓圈作花環。撒上洋蔥，玉米和紅椒。

3.把切成條的紅椒擺成花環上的蝴蝶結。

小叮嚀：

隨意發揮，可以嘗試豌豆、胡蘿蔔各種色彩豐富的蔬菜。假如不喜歡生菜，用煮熟的綠色蔬菜和番茄也可以。

番椒烤杯

番椒烤杯
番椒烤杯

材料（2人份）：

番椒（紅或綠）2個、玉米1/3杯、切成小塊的酪梨1/3杯、切成小塊的火腿或午餐肉1/3杯、美乃滋1匙、雞蛋2個（打散）。

作法：

1.烤箱預熱至400℉。

2.切掉番椒大約1/4的頂部，挖掉中間的莖，扣在烤盤上。把「番椒杯」挖淨放在剛切好的頂部，正好可以站穩。

3.混合玉米、酪梨、火腿或午餐肉、美乃滋和雞蛋。填入番椒杯中，大約4/5滿。（番椒烤一段時間軟了會稍微塌下。）

4.放入烤箱烤30至40分鐘。

小叮嚀：

如果希望番椒柔軟一些，可以在加入填料之前先把番椒放入烤箱烤10分鐘；但如果想要吃很軟的番椒，最好放入一個和番椒差不多大的烤杯烤，免得塌得比較多，湯汁流出來。

番椒烤杯
番椒烤杯
番椒烤杯
番椒烤杯

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