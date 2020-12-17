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衛生、無添加 烤箱自製臘肉

文、圖／太陽臉
臘肉。（圖：太陽臉提供）
臘肉。（圖：太陽臉提供）

冬風吹起年關將近，早期家家戶戶會在簷上掛起臘肉準備過年。現代家庭少有院子陽台可以風乾臘肉，其實用烤箱也可以做臘肉，不但沒有添加物，也可以避開風砂蟲咬更衛生。

臘肉

材料：

豬五花肉750克、粗鹽50克、醬油50克、魚露25克、糖25克、米酒25克、花雕酒100克、花椒粒12克。

作法：

1.用肥瘦相間的豬五花肉，切成條或塊狀，洗淨擦乾。

2.用粗針穿洞穿過棉繩綁起來（可省略），表面抹上粗鹽靜置一小時。

3.等待的同時調製醃料：醬油、魚露、糖、米酒、花雕酒和花椒粒調勻。

4.肉表面的鹽用廚房紙巾擦掉，將醃料均勻塗抹在肉上。

5.連醃料一起入冰箱冷藏1～2日。

6.取出用烤箱65～70度低溫熱風烘烤約20小時（可分幾天烘烤，中間放入冰箱冷藏）即成。

7.做好的臘肉可變化出不同菜色。

臘肉菜飯

臘肉菜飯。（圖：太陽臉提供）
臘肉菜飯。（圖：太陽臉提供）

材料：臘肉、青江菜、米2杯。

調味料：蠔油、醬油、糖、水。

作法：

1.青江菜切細，將梗及葉分開。

2.臘肉切丁入鍋中炒出油。

3.米兩杯洗好，倒入鍋中與臘肉和青江菜梗拌炒，再加入約2.2米杯的水，先開大火邊攪拌煮滾，蓋上鍋蓋，轉中小火煮大約10～12分，關火再燜5分鐘。

4.燜好後開中大火，聽到鍋中發出吱吱聲時關火移鍋，底部則有一層香香的鍋巴。

5.最後將青江菜葉拌入飯中燜一下，可再用蠔油、醬油、糖和水調勻煮成醬汁，淋在飯上。

臘肉炒飯

臘肉炒飯。（圖：太陽臉提供）
臘肉炒飯。（圖：太陽臉提供）

材料：臘肉、蛋、冷飯、蔥。

 

調味料：鹽、醬油、糖、白胡椒粉。

作法：

1.蛋打散入油鍋中炒成碎塊先盛出。

2.臘肉切小丁入鍋爆出油，續加蒜末、蔥花炒香。

3.倒入冷飯炒開，再下蛋同炒，略加鹽、醬油、糖、白胡椒粉調味即可。

臘肉炒蒜苗

臘肉炒蒜苗。（圖：太陽臉提供）
臘肉炒蒜苗。（圖：太陽臉提供）

材料：

臘肉、蒜苗、蒜頭、蔥段。

調味料：

醬油、糖、米酒。

作法：

1.臘肉先用熱水煮1～2分鐘，取出後去皮切片。

2.起油鍋，下蒜白段跟蒜末爆香，續下臘肉同炒。

3.略加米酒、醬油和糖調味，起鍋前拌入蒜綠段及辣椒絲即可。

低溫

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