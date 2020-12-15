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迷迭香油漬辣椒醬

藍曉鹿
迷迭香油漬辣椒醬
迷迭香油漬辣椒醬

想一想，若把西式香料加入中華傳統辣椒醬中，會發生什麼事？這次就來做個嘗試：迷迭香加老乾媽。當然，我沒有用市售的老乾媽，只是借用了這個知名油漬辣椒醬的名字而已。

若想長時間保存辣椒的鮮度，需要一種介質，把辣椒包裹著不和空氣接觸。主要的介質可以分為兩種，一種是水，一種是油。

老乾媽就是屬於油漬辣椒醬的那類，而「蒜蓉辣椒」則屬於水漬一類。以下分享油漬辣椒醬作法。

材料：

迷迭香、月桂葉、香蔥、桂皮適量、老薑1根、紫蒜1顆、乾辣椒15～20條、花生米1包、大黃醬1包、豆豉適量、燙過的玻璃罐1個。

迷迭香油漬辣椒醬材料
迷迭香油漬辣椒醬材料

作法:

1.先把豆豉蒸軟，略加一點白糖一起蒸約10分鐘，軟熟到湯匙容易壓碎的狀態即可。

2.起油鍋，先炸熟花生米。花生米最好在下鍋前先浸泡10分鐘，這樣炸出來的花生不容易焦黑。

3.把熟花生撈出來，用剩下的油開小火，把迷迭香、月桂葉、香蔥、桂皮放入鍋中，小火慢熬，等桂皮、香蔥、迷迭香味道慢慢釋放到熱油中再關火，材料撈起丟棄。

4.老薑去皮切細，紫蒜去皮切細，乾辣椒切細。或也可用食物料理機處理成黃豆大小的細粒，但不需要太細。

5.用步驟3的油，丟入薑末、蒜末和辣椒末，開小火攪動，約十分鐘，再加入壓碎的豆豉、大黃醬，再小火攪拌5分鐘。

6.裝入加熱消毒過的玻璃瓶中即可。

小叮嚀：

1.有日本科學家發現豆豉含有一種可以溶解血栓的酶，能改善大腦的血流量並且預防老年痴呆。

2.其實這個醬料裡用不了一整杯的花生米。但順便多炸一些，部分用在醬料中，其他可加入少量食鹽和白糖，之後拌一拌隨時可食用。

3.我在傳統中式醬料中加入迷迭香。圖片中的迷迭香是我在後院栽種，待晴天時曬乾的。我們身在洛杉磯，東西各國文化薈萃，各式香料也琳瑯滿目，把西式香料加到中式料理也會增添不一樣的風味。就拿今天的嘗試來說，迷迭香的味道非常出挑，讓原本的油漬辣椒多了一點甜潤。醬料裝瓶後，在冰箱冷藏幾天，香料味道更加調和，吃起來更順口。

洛杉磯 日本

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