蒜香四溢！散寒暖胃蒜料理

培根蛋奶蒜香拉麵。（記者徐兆玄／攝影）

天氣轉涼，蒜頭入菜暖胃還可增強抵抗力。

培根蛋奶蒜香拉麵

材料（4人份）：

大蒜80克、動物性鮮奶油240毫升、鹽巴及荳蔻粉適量、橄欖油15毫升、培根120克、黑胡椒碎1小匙、白酒30毫升、中式拉麵360克、巴西里粒1茶匙、蛋黃2顆、帕馬森起司粉35克。

作法：

1.取鍋放入大蒜60克，加入足以蓋過大蒜的水量，煮至沸騰後沖冷水，重複3次後將水倒掉，加入240毫升鮮奶油，直至鮮奶油濃縮至180毫升左右，再加入鹽巴、荳蔻粉調味，放到調理機打勻，備用。

2.取鍋煮水，沸騰後加入準備好的中式拉麵，麵體嘗起來軟硬適中後，就可放一旁備著。

3.取烤盤紙每片放上5克的起司粉及大蒜碎（總共各20克），放置微波爐強火40秒，或是356℉烤箱烤3到5分鐘，即完成配料帕馬森香蒜脆片。

4.另取鍋倒橄欖油，放入培根、黑胡椒碎拌炒，加入白酒煨煮到酒精揮發，加入剛才煮好的拉麵，加入蛋黃2顆後，再淋上大蒜奶油醬，放進巴西里碎、起司粉混合。

5.最後起鍋後，放上步驟3的帕馬森香蒜脆片擺盤即可完成。

TIPS：

中式拉麵可用義大利 麵替代，起鍋不過冷水，麵體能更有效吸收湯汁。

鄉村大蒜濃湯

鄉村大蒜濃湯。（記者徐兆玄／攝影）

材料（4人份）：

橄欖油30克、大蒜200克、洋蔥120克、新鮮百里香6支、馬鈴薯240克、白酒120毫升、水1000毫升、鹽巴及荳蔻粉適量、雞蛋 4顆、蒜味麵包片4片。

作法：

1.取鍋加熱至212℉左右，加入橄欖油，再依序加入大蒜、洋蔥、百里香等，翻炒至有香氣，並且無辛辣味。

2.加入馬鈴薯、白酒一起拌炒到酒精揮發。

3.倒入1000毫升的水、鹽巴及荳蔻粉調味，滾煮約30分鐘倒入果汁機打勻備用。

4.另準備一鍋水，煮至154.4℉放入準備好的蛋，約20分鐘後取出泡冰水，即可完成溫泉蛋。

5.法國麵包切片抹上橄欖油，放入392℉烤箱烤至上色後，抹上蒜汁即可。

6.將步驟3的湯倒入容器後，再放上烤好的法國麵包與溫泉蛋裝飾後，即完成。

TIPS：

炒大蒜、洋蔥等香料以不炒焦、不辛辣為原則，以免湯喝起來偏辣，另白酒須確定完全揮發，否則會使湯喝起來偏苦。

鹽麴豬五花蒜香拌飯

鹽麴豬五花蒜香拌飯。（圖：幸福文化提供）

材料：

日式鹽麴醃漬豬五花1盒（鹽麴醬醃漬）、白飯2碗、蒜香奶油1小塊（約25克）、蔥花適量、黑胡椒適量。

作法：

1. 取出蒜香奶油冰磚，放入小鍋中加熱融化，備用。

2. 加熱鑄鐵平底鍋，加入橄欖油，放入日式鹽麴醃漬豬五花，以小火將肉片煎至兩面上色，撒上黑胡椒，取出備用。

3. 白飯倒入步驟2的鍋中、鋪上豬五花、淋上蒜香奶油、撒上蔥花和黑胡椒後熄火，趁熱拌勻再享用。

蒜香布列塔尼烘餅

蒜香布列塔尼烘餅。（記者徐兆玄／攝影）

材料（4人份）：

低筋麵粉120克、發粉2克、起司粉60克、無鹽奶油60克、雞蛋1顆、蒜碎70克、黑橄欖碎40克、新鮮香菜碎10克。

作法：

1.將麵粉、發粉、起司粉混合後，加入奶油搓成沙狀，再放入雞蛋攪拌均勻後，混合蒜碎、黑橄欖碎、香菜碎攪勻。

2.將步驟1桿成0.8公分厚，冷藏約20分鐘後取出，蓋上7公分直徑圓模造型。

3.放入事先預熱338℉的烤箱，烤約20分鐘左右即可完成。

TIPS：

若餅皮太薄，嘗起來像餅乾，有點厚度才能帶出外脆內鬆軟的口感。