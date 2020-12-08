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超級食物 羽衣甘藍

項月華
羽衣甘藍拌豆乾
羽衣甘藍拌豆乾

羽衣甘藍含有豐富的維生素C、K、B1、B2、B3、鐵、磷、鈣等物質及少量脂肪，其中很大一部分是Omega-3脂肪酸，被稱為低熱量、高營養的綠色蔬菜。羽衣甘藍富含抗氧化劑及各種黃酮和多酚，可以保護心臟，降低血壓，有抗炎和抗癌等效果。

如此高大上的蔬菜，為什麼大多時候沒有成為餐桌上的美味呢？主要是因為它含有大量堅韌的不溶性纖維，使其口感較硬、不易消化。這次介紹二款中西式不同口味的涼拌羽衣甘藍，製作方便、營養豐富，最重要的是易於消化，老少咸宜。 

羽衣甘藍拌豆乾

材料：

羽衣甘藍150克、豆乾150克、鹽1茶勺、糖1茶勺、花椒油2茶勺、芝麻油1茶勺、鮮味生抽1茶勺、白胡椒粉適量。

羽衣甘藍拌豆乾材料
羽衣甘藍拌豆乾材料

羽衣甘藍拌豆乾
羽衣甘藍拌豆乾

作法：

1.將羽衣甘藍用水洗淨後，去除葉子中間硬的梗，只需要留下葉子。

2.鍋中加水煮沸後，先把豆乾塊放入焯水1分鐘，去除豆腥味後撈起。再放入羽衣甘藍焯水，加點鹽和油，大約3分鐘即可撈起。用涼水沖洗片刻後濾乾，擠去水分。

3.把豆乾塊和羽衣甘藍都切成小碎丁，將所有的配料一起加入後調拌均勻，也可根據個人的口味略作調整，即可裝盤享用。

小叮嚀：

羽衣甘藍焯水時間可根據個人的口感和軟硬喜好作出適當調整，但擠水分時不要擠得太乾，保留一點水分，口感會更佳。

羽衣甘藍拌培根

羽衣甘藍拌培根
羽衣甘藍拌培根

材料：

羽衣甘藍150克、早餐培根5片、橄欖油3茶勺、杏仁片少許、鹽和白胡椒粉少許。

羽衣甘藍拌培根材料
羽衣甘藍拌培根材料

作法：

1.將培根放入平底鍋內煎烤成兩面脆黃，去除多餘的剩油，切碎後放入盆內待用。

2.羽衣甘藍洗淨後，去除葉子中間硬的梗，只保留葉子。鍋內加水煮滾，略加點鹽和橄欖油，將羽衣甘籃放入鍋內焯水，大約三分鐘後撈出，用涼水沖洗片刻再濾乾。

3.稍微擠乾下羽衣甘藍的水分，然後用手把它撕成小塊，加入橄欖油、白胡椒粉和鹽一起攪拌均勻後，再加入培根碎片拌勻。

4.裝盤後在面上撒上杏仁片，即可上桌。

小叮嚀：

杏仁片可以生吃或烤熟，但烤熟後會比較香。

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