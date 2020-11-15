點心好配料 酪梨沾醬
酪梨又稱牛油果，營養價值非常高，常吃酪梨可以幫助降低心血管疾病、減少中風危險。自製的酪梨沾醬作法簡單，拿來抹麵包或沾洋芋片，都是健康又美味的配料。
酪梨洋蔥沾醬
材料：
酪梨2顆、萊姆2顆、香菜1小把、紫洋蔥1個、青辣椒1根、鹽少許、薯片或玉米片1包。
作法：
1.將食材洗淨，洋蔥切丁、香菜與青辣椒切小段備用。
2.萊姆切成四分之一大小，置於一旁備用。
3.酪梨用刀對切成兩半，再用湯匙將果肉挖出放入大碗中，用湯匙搗成泥。
4.將切好的洋蔥、香菜和青辣椒倒入酪梨泥，再擠進萊姆汁並灑上少許鹽，將碗中食材拌勻，數分鐘後即成。將薯片或玉米片沾著酪梨醬吃，美味無比。
小叮嚀:
1.酪梨買熟一點的比較易做，萊姆也可以改用檸檬替代。
2.酪梨想要保存久一點，可以先將蒂摘除，再用檸檬或萊姆擦拭表面，用保鮮膜包好後放在冰箱中即可。
玉米酪梨沾醬
材料：
酪梨2顆、玉米粒罐頭1個、薯片或玉米片1包、萬能研磨調味料（everyday seasoning）適量。
作法：
1.玉米罐頭開罐取出玉米，將水瀝乾，放入大碗中。
2.用刀將酪梨對切一半，用湯匙將酪梨肉挖出備用。
3.將酪梨肉搗碎，並加入研磨調味料和玉米一起拌勻，即可配上玉米片或薯片食用。
小叮嚀：
玉米罐頭要買顆粒狀的，不要買cream式的，後者煮湯較適宜。
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