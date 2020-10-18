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快手上菜 雞肉料理2道

周靈
三杯雞
三杯雞

這是道用各種香草佐料烹飪出來的三杯雞。不論蔥、薑、大蒜、辣椒和九層塔都是疫情在家上班所得的收穫，有無比的欣喜和成就感。

三杯雞

材料：

雞1/2隻、芝麻油1湯匙、菜油1湯匙、薑5～6片、大量蒜瓣（整顆亦可）、紅辣椒2個（切粒）、料酒2湯匙、醬油1/2杯、糖少量、蔥3支、九層塔1杯。

作法：

1.雞洗淨後切塊，以紙巾抺乾。蔥切小段，並將蔥綠、蔥白分開。

2.炒鍋溫油，炒香薑、蒜片及辣椒，倒入雞塊不停地翻炒，至稍呈金黃色。

3.淋上料酒、醬油、糖、蔥白，蓋上鍋蓋，大火收汁約5分鐘，倒進蔥綠、九層塔，快炒均勻就可起鍋，濃濃的香料味撲鼻而來，頓時食欲大開。

鮮果雞絲沙拉

鮮果雞絲沙拉
鮮果雞絲沙拉

材料：

雞胸肉1塊（約1磅多）、薑5～6片、芒果1顆、酪梨1顆、綠色生菜葉數片、熟透的小番茄、九層塔1/2杯、自己喜好的醬料適量。

作法：

1.將芒果洗淨，剝皮切片；酪梨剝皮去籽，切片後擠上檸檬汁。生菜葉、小番茄、九層塔洗淨，小番茄切片。

2.這道菜唯一要烹煮的是雞胸肉。煮鍋盛滿水，落薑片煮開，放入雞胸肉並蓋上鍋蓋，待水再滾後，改小火燜煮（保持煮沸狀態）至熟，約10分鐘後即成。

3.雞胸肉取出待涼，撕成絲狀裝盤，吃前淋上自己喜愛的沙拉醬，就是道健康營養的美食。

疫情 在家上班

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