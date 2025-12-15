我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

拿紙巾也能瘦 居家運動「1招通用」減脂縮腰圍

世界新聞網／輯
網友分享居家運動，稱比跑步、跳繩、爬樓梯燃脂效率更高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）
網友分享居家運動，稱比跑步、跳繩、爬樓梯燃脂效率更高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

居家運動也能很簡單，小紅書網友「居家鍛鍊－姚佳偉」連發兩則示範的運動短片引起關注。兩支影片分別手持衛生紙巾與臉盆當道具，但動作完全一致：配合節奏將手臂反覆抬高、雙腳輪流交叉踏步、身體微蹲下沉，形成類似有氧加下肢負重的連續動作。姚佳偉強調，道具只是日常物品的替代，重點在於動作本身，想傳達「手上拿什麼都能練」的居家瘦身概念。

姚佳偉在影片中寫道，自己試圖向所有女生解釋，「這個動作比跑步、跳繩、爬樓梯燃脂效率更高，並且讓你的腰腹部更緊緻」，並提出具體練法：每次做20至60秒、休息20秒，每天重複約15至30分鐘，「那麼在2025年結束前，你將會減下15至20斤，腰圍也會小4至6釐米」，最後還補上一句「可惜很多人只會收藏」，點名不少人只存不練的現象。

貼文曝光後留言破千，討論熱度一路延燒。由於兩則影片道具不同卻動作相同，網友迅速把注意力放在「拿什麼」上玩梗，紛紛追問「一定要拿紙嗎」、「兩包紙巾的作用是什麼」、「品牌有講究嗎」，甚至戲稱必須穿同款醫護風套裝、帶耳環或保持微笑才有效。姚佳偉多以幽默方式回應，時而反問「不然拿什麼」，時而順勢開玩笑指名抽紙品牌，讓留言區笑聲不斷。

另一方面，仍有不少人回到訓練本身的效果與安全性。大量網友詢問膝蓋是否友善、半月板或腰椎間盤突出能否跟練，也有人要求展示心率、請博主說明原理。部分跟練者回報手臂酸到抬不起來，稱「別處不累就胳膊受不了」，也有人表示動作加深蹲後大腿更有力、爬山變輕鬆。

小紅書

上一則

67歲婦被誤診罹患憂鬱症 幸及時補充維生素B12獲改善

延伸閱讀

50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身

50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身
她每日拍臀5分鐘補氣血 持之以恆「睡更熟、手腳溫暖」

她每日拍臀5分鐘補氣血 持之以恆「睡更熟、手腳溫暖」
不用買器材 2套運動在家練柔軟度抗老化

不用買器材 2套運動在家練柔軟度抗老化
擠又累還要「穿得得體」？運輸部長言論激起美國人怒穿睡衣搭機

擠又累還要「穿得得體」？運輸部長言論激起美國人怒穿睡衣搭機

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
藍莓富含花青素、纖維、維生素。本報資料照片

「超級水果」藍莓好處多 名醫曝最安全的洗法：值得每天吃

2025-12-10 04:17
林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。(本報資料照片)

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

2025-12-12 19:06
有民眾於診間詢問醫師，如果不吃糖能否「餓死癌細胞」。飲食示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

「餓死癌細胞」是迷思 醫：戒糖反讓身體先被餓垮

2025-12-12 00:06
酪梨皮可以吃嗎？美食網站指出，若選擇薄且柔韌、帶茄子般紫色外皮的Mexicola酪梨，便能直接咬食果皮；但常見的Hass酪梨則需加工後食用；酪梨示意圖。(取材自Pexels @Foodie Factor)

酪梨皮可以吃嗎？ 要看品種但這樣吃更好

2025-12-09 19:06

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
吃降血壓藥患者 醫師示警少喝這2種飲品

吃降血壓藥患者 醫師示警少喝這2種飲品