拿紙巾也能瘦 居家運動「1招通用」減脂縮腰圍

網友分享居家運動，稱比跑步、跳繩、爬樓梯燃脂效率更高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

居家運動也能很簡單，小紅書 網友「居家鍛鍊－姚佳偉」連發兩則示範的運動短片引起關注。兩支影片分別手持衛生紙巾與臉盆當道具，但動作完全一致：配合節奏將手臂反覆抬高、雙腳輪流交叉踏步、身體微蹲下沉，形成類似有氧加下肢負重的連續動作。姚佳偉強調，道具只是日常物品的替代，重點在於動作本身，想傳達「手上拿什麼都能練」的居家瘦身概念。

姚佳偉在影片中寫道，自己試圖向所有女生解釋，「這個動作比跑步、跳繩、爬樓梯燃脂效率更高，並且讓你的腰腹部更緊緻」，並提出具體練法：每次做20至60秒、休息20秒，每天重複約15至30分鐘，「那麼在2025年結束前，你將會減下15至20斤，腰圍也會小4至6釐米」，最後還補上一句「可惜很多人只會收藏」，點名不少人只存不練的現象。

貼文曝光後留言破千，討論熱度一路延燒。由於兩則影片道具不同卻動作相同，網友迅速把注意力放在「拿什麼」上玩梗，紛紛追問「一定要拿紙嗎」、「兩包紙巾的作用是什麼」、「品牌有講究嗎」，甚至戲稱必須穿同款醫護風套裝、帶耳環或保持微笑才有效。姚佳偉多以幽默方式回應，時而反問「不然拿什麼」，時而順勢開玩笑指名抽紙品牌，讓留言區笑聲不斷。

另一方面，仍有不少人回到訓練本身的效果與安全性。大量網友詢問膝蓋是否友善、半月板或腰椎間盤突出能否跟練，也有人要求展示心率、請博主說明原理。部分跟練者回報手臂酸到抬不起來，稱「別處不累就胳膊受不了」，也有人表示動作加深蹲後大腿更有力、爬山變輕鬆。