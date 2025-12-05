我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

認加入黑道、否認性暴力 趙震雄道歉：讓大家失望

華郵社論：白宮國家安全戰略報告 退化為願望清單發洩情緒

50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名中年女性分享自己靠練習瑜珈，心態和容貌轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解、體態改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Berna）
一名中年女性分享自己靠練習瑜珈，心態和容貌轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解、體態改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Berna）

年紀漸長運動更顯重要，不只可以保持身體健康，還能達到凍齡的好處。小紅書網友「50歲柚子姐練瑜伽」分享自己一年來每天運動一小時、練瑜伽的改變，從長年做生意、缺乏運動導致體態衰老與更年期焦慮，到如今能完成一字馬、輪式後彎，自稱「捏造了全新的自己」。該篇貼文引來破千則留言，網友討論兩極，焦點落在「一年能否練到這種程度」，以及中年女性運動帶來的真實幫助與風險。

柚子姐自述1975年出生，20歲結婚後一路忙於市場百貨生意，25年幾乎全年無休，早出晚歸又要照顧兩個女兒課業與接送，長期「兩點一線」讓她少見藍天。她表示40歲後健康與體態明顯下滑，含胸駝背、衰老感加劇，面對丈夫提醒挺背時一度覺得「中年婦女都這樣很正常」，更年期症狀也使她焦慮不自信。

直到小女兒升大學，她偶然刷到瑜伽老師影片，意識到「女人任何年齡都能變健康」，於是報名年卡逼自己開始，每天早起練一小時，有時晚間補練，靠反覆練習逐步做到高難度動作，心態和容貌轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解、體態改善、生活像重啟。

許多同齡或準邁入50歲的網友表示被她故事激勵，稱讚她有魄力與毅力，「任何時候開始都不晚」，並分享自己手術後重拾力量訓練、或開始普拉提、爵士舞等運動，希望增肌、改善身體協調。也有人呼籲以長期眼光看待瑜伽，「日積月累三五年才會有驚喜」，不必追逐一年就達到大幅度的外觀差異。

另有網友質疑濾鏡美化，認為改變被誇大；也有人提醒「過猶不及」，瑜伽本質在呼吸與循序漸進，硬凹高難度沒有意義。面對質疑，柚子姐回覆「濾鏡濾不出好身體」，並強調方法與老師重要，「有人練10年也到不了，是因為老師沒教」。

小紅書

上一則

吃麵包血糖不竄高？中醫師：搭配1飲品 勝過水跟茶

延伸閱讀

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力
「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見
睡著後常不自覺彎曲雙臂？醫師示警嚴重後果

睡著後常不自覺彎曲雙臂？醫師示警嚴重後果
從走路方式看出身體狀況 可用2方法在家測試

從走路方式看出身體狀況 可用2方法在家測試

熱門新聞

英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。(美聯社)

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

2025-11-30 10:58
網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

2025-12-01 19:08
居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
研究顯示，高纖飲食有助腸道保養，減少罹患大腸癌風險。(圖／AI生成)

小心4惡習讓大腸癌上門 營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

2025-11-27 18:53
示意圖。（取自123RF）

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

2025-11-26 14:30
最容易讓小孩成癮的超加工食品，第一名為香腸、熱狗。示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay）

最易成癮超加工食品 不是洋芋片而是「這食物」 多吃恐增失智風險

2025-12-03 19:14

超人氣

更多 >
年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識
中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了
趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」