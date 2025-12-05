50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身

一名中年女性分享自己靠練習瑜珈，心態和容貌轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解、體態改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Berna）

年紀漸長運動更顯重要，不只可以保持身體健康，還能達到凍齡的好處。小紅書 網友「50歲柚子姐練瑜伽」分享自己一年來每天運動一小時、練瑜伽的改變，從長年做生意、缺乏運動導致體態衰老與更年期焦慮，到如今能完成一字馬、輪式後彎，自稱「捏造了全新的自己」。該篇貼文引來破千則留言，網友討論兩極，焦點落在「一年能否練到這種程度」，以及中年女性運動帶來的真實幫助與風險。

柚子姐自述1975年出生，20歲結婚後一路忙於市場百貨生意，25年幾乎全年無休，早出晚歸又要照顧兩個女兒課業與接送，長期「兩點一線」讓她少見藍天。她表示40歲後健康與體態明顯下滑，含胸駝背、衰老感加劇，面對丈夫提醒挺背時一度覺得「中年婦女都這樣很正常」，更年期症狀也使她焦慮不自信。

直到小女兒升大學，她偶然刷到瑜伽老師影片，意識到「女人任何年齡都能變健康」，於是報名年卡逼自己開始，每天早起練一小時，有時晚間補練，靠反覆練習逐步做到高難度動作，心態和容貌轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解、體態改善、生活像重啟。

許多同齡或準邁入50歲的網友表示被她故事激勵，稱讚她有魄力與毅力，「任何時候開始都不晚」，並分享自己手術後重拾力量訓練、或開始普拉提、爵士舞等運動，希望增肌、改善身體協調。也有人呼籲以長期眼光看待瑜伽，「日積月累三五年才會有驚喜」，不必追逐一年就達到大幅度的外觀差異。

另有網友質疑濾鏡美化，認為改變被誇大；也有人提醒「過猶不及」，瑜伽本質在呼吸與循序漸進，硬凹高難度沒有意義。面對質疑，柚子姐回覆「濾鏡濾不出好身體」，並強調方法與老師重要，「有人練10年也到不了，是因為老師沒教」。