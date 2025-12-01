「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

居家運動又一招。小紅書 網友「眼裡有星星」分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作，只要每天做200下就能「腰細了、肚子沒了、馬甲線出來了」，並強調動作門檻低、在家即可完成，吸引不少想改善腹部線條的網友跟練與詢問。

「眼裡有星星」表示，這套「扶牆轉體」主要做法是面向前方站好，身體保持直立，左右轉頭同時讓手去碰牆，以轉體帶動腰腹發力，透過重複動作達到塑形目的。她分享自身體驗，認為持續練習後腰圍明顯變細、腹部贅肉減少，甚至出現腹肌線條，因此呼籲「姐妹們不要錯過這個簡單動作」。她也回覆網友提問指出，站立時與牆維持約10公分距離，初學者不要轉太快，避免因節奏過急造成不適。

留言區中，最常見的反應是頭暈。有網友坦言「轉幾下就好暈」或「做了20個暈了」，也有人問「頭暈怎麼辦」。對此，有網友建議放慢節奏，「眼裡有星星」則多次提醒剛開始練習別轉太快，若出現頭暈就先休息、依自身狀況調整次數，不必硬撐一口氣完成200下。也有使用者想知道200下是否需分次完成，「眼裡有星星」同樣表示可視身體承受度拆分。

除了頭暈，部分網友關心是否會引發其他部位不適。有留言提到肩膀疼、膝蓋壓力或腰部狀況，甚至詢問「腰不好可以嗎」「剖腹產後多久能做」。「眼裡有星星」回應自己二胎後曾有腰痛，練習後反而緩解，並建議剖腹產至少三個月後再開始嘗試。同時她也否認動作會傷膝蓋，強調只要控制速度與姿勢，多數人都能安全進行，「堅持就會看到效果」。