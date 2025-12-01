我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薑餅白宮、川普樂高積木... 梅蘭妮亞開箱白宮聖誕裝飾

美降南韓關稅至15% 川普協議全面生效 半導體關稅封頂15%

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）
網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

居家運動又一招。小紅書網友「眼裡有星星」分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作，只要每天做200下就能「腰細了、肚子沒了、馬甲線出來了」，並強調動作門檻低、在家即可完成，吸引不少想改善腹部線條的網友跟練與詢問。

「眼裡有星星」表示，這套「扶牆轉體」主要做法是面向前方站好，身體保持直立，左右轉頭同時讓手去碰牆，以轉體帶動腰腹發力，透過重複動作達到塑形目的。她分享自身體驗，認為持續練習後腰圍明顯變細、腹部贅肉減少，甚至出現腹肌線條，因此呼籲「姐妹們不要錯過這個簡單動作」。她也回覆網友提問指出，站立時與牆維持約10公分距離，初學者不要轉太快，避免因節奏過急造成不適。

留言區中，最常見的反應是頭暈。有網友坦言「轉幾下就好暈」或「做了20個暈了」，也有人問「頭暈怎麼辦」。對此，有網友建議放慢節奏，「眼裡有星星」則多次提醒剛開始練習別轉太快，若出現頭暈就先休息、依自身狀況調整次數，不必硬撐一口氣完成200下。也有使用者想知道200下是否需分次完成，「眼裡有星星」同樣表示可視身體承受度拆分。

除了頭暈，部分網友關心是否會引發其他部位不適。有留言提到肩膀疼、膝蓋壓力或腰部狀況，甚至詢問「腰不好可以嗎」「剖腹產後多久能做」。「眼裡有星星」回應自己二胎後曾有腰痛，練習後反而緩解，並建議剖腹產至少三個月後再開始嘗試。同時她也否認動作會傷膝蓋，強調只要控制速度與姿勢，多數人都能安全進行，「堅持就會看到效果」。

小紅書

上一則

長庚研究揭代謝密碼 母乳餵養可減少嬰幼兒肥胖 降低氣喘鼻過敏風險

延伸閱讀

懶得出門散步時試試4招居家運動 每組50次飯後開練

懶得出門散步時試試4招居家運動 每組50次飯後開練
免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力
不拚命做家務也能常保整潔 每天5分鐘的魔法

不拚命做家務也能常保整潔 每天5分鐘的魔法
「做3回就讓小腹凹下去」零基礎也能做的伸膝腹肌訓練

「做3回就讓小腹凹下去」零基礎也能做的伸膝腹肌訓練

熱門新聞

居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
示意圖。（取自123RF）

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

2025-11-26 14:30
英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。(美聯社)

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

2025-11-30 10:58
研究顯示，高纖飲食有助腸道保養，減少罹患大腸癌風險。(圖／AI生成)

小心4惡習讓大腸癌上門 營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

2025-11-27 18:53
微波爐要清潔乾淨，且微波食物時要注意，避免細菌滋生，引發疾病。(圖／AI生成)

微波爐藏細菌「高溫也殺不死」？ 專家警告：最嚴重引發敗血症

2025-11-26 18:36
近日氣溫轉涼，醫師提醒高齡長者、高血壓及心臟病患者，更需注意保暖與定期生理數值監測。（123RF）

天冷好發心血病 醫提醒：外出運動務必「做好一事」防心肌梗塞

2025-11-26 04:12

超人氣

更多 >
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
存款不到100萬 安享退休可能嗎？

存款不到100萬 安享退休可能嗎？
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」