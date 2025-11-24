我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習熱線／美中焦點南轅北轍 川普隻字未提台灣

10天前才過91歲生日...「國民爺爺」李順載驚傳驟逝

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）
居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「零門檻」的居家運動快跟練！一名網友「fumarole」近日在小紅書分享「原地揮臂高舉腿」晨練影片，在平台上獲大量按讚與跟風。她表示自己「每天早上閉著眼做100下，沖澡換衣就能出門」，不僅省時，氣色與精神也明顯變好，直呼這套動作「比拉伸更強力、比跑跳更柔韌」，成為忙碌族與健身新手的最愛。

影片中，「fumarole」示範雙臂大幅揮動、雙腿輪流高抬，並強調「全程踮腳尖」才能達到最佳效果。雖然看起來簡單，但實際操作卻讓不少網友大喊「累爆」，留言區充滿跟練回饋。「跟著做兩次就全身燒起來」、「腹股溝酸得不行，才知道自己用對力」、「這根本比跑步還累」等留言陸續湧現。也有人驚訝：「後腳跟全程不著地？姐你太強了！」「fumarole」回應：「一定要，效果差很多。」

多名網友表示，這套動作十分適合日常忙碌、懶得去健身房的人，也能讓運動習慣不穩定的人更容易入手。「只要幾分鐘、沒有器材，不會跳也不會吵到鄰居。」一名網友說自己準備挑戰「100 天百次打卡」，也有剛上過舞蹈課、全身痠痛的使用者表示，「做完這個反而舒服很多」。

不少人留言稱讚「fumarole」狀態緊實、體態如少女，更因此激起跟練動力。有人笑稱：「看完覺得自己也可以，做完發現根本不行。」也有人形容這套動作「抽象但上頭」，每天做完都覺得精神變好。

居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。值得注意的是，大幅度抬腿動作留意膝蓋穩定、踮腳循序漸進，不過度激烈才能真正有助促進血液循環與提升代謝。

小紅書

上一則

台灣人偏好中藥補氣養生 衛福部長石崇良：輔導轉型 迎向新復興時代

延伸閱讀

老父母90+不愛運動仍硬朗 網曝長壽養生關鍵

老父母90+不愛運動仍硬朗 網曝長壽養生關鍵
懶得出門散步時試試4招居家運動 每組50次飯後開練

懶得出門散步時試試4招居家運動 每組50次飯後開練
40歲後不想心臟生病 戒菸酒外還要「遠離一類人」

40歲後不想心臟生病 戒菸酒外還要「遠離一類人」
台灣人妻揭陸居3年最難適應的事 網認同：風景美又好玩但這2點受不了

台灣人妻揭陸居3年最難適應的事 網認同：風景美又好玩但這2點受不了

熱門新聞

聯邦宣布2026年醫療照顧B部分的價格調整到202.90元，扣除額漲到283元。(美聯社)

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

2025-11-17 21:23
居家運動可有瘦身與抗老效果。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Miriam Alonso）

「不顯老不顯胖」拉伸操 網跟練三遍就出汗：適合久坐族

2025-11-17 19:35
網友認為父母培養嗜好、擁有至交，是長壽健康的秘訣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

老父母90+不愛運動仍硬朗 網曝長壽養生關鍵

2025-11-22 19:45
常使用降噪耳機，容易讓音量愈放愈大，恐增加聽損風險。(記者陳雨鑫／攝影)

降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力 醫指「這時間」就該休息

2025-11-20 13:44
醫師提醒，牛奶是鈣質最主要的食物來源，還可配合多曬太陽，增加鈣質和維生素D保健；示意圖。（圖／123RF）

乳糖不耐症不敢喝牛奶？10類食物 鈣含量不輸牛奶

2025-11-18 01:15
今年一篇刊登於「Neurobiology of Disease」的研究指出，癌症與阿茲海默症之間，有顯著的反向關聯，而健康飲食是幫助兩者走向差異化的關鍵。（123RF）

得過癌症比較不容易失智？ 醫揭最新研究：兩者具顯著「負相關」

2025-11-18 05:23

超人氣

更多 >
3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆
來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病