想延長腎臟壽命 醫教你「正確走路」

專家提醒，快到快喘、但還不至於喘的速度，才能讓走路的效果發揮到最大，慢慢走或拖著步伐走，其實健身效果有限；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，快到快喘、但還不至於喘的速度，才能讓走路的效果發揮到最大，慢慢走或拖著步伐走，其實健身效果有限；示意圖。（圖／123RF）

腎臟病治療的觀念逐年在改變，過去認為腎臟不好就該一直休息，如今證實適度運動、正確飲食與科學化的生活方式，能讓患者成功改善腎功能、延長腎臟壽命。日本東北大學名譽教授、腎臟專科醫師上月正博在著作「腎臟大復活」分析延長腎臟壽命的正確走路方式。

上月醫師指出，現代醫學認為，即使是腎臟病患者，適度運動反而更有益；飲食方面，只要做一些調整，大多數情況下也可以像一般人一樣享受美食。至於「腎臟病不會好轉」這類觀念也已經被推翻，只要實行「腎臟復健」方法，完全能穩定病情、甚至改善腎功能。

慢慢走 無法獲運動效果

對腎臟來說，走路可說是強化與延壽的「特效藥」。在上月多年推廣的腎臟復健中，走路是最核心的一環。但觀察一般人在社區、公園散步的情形，卻發現真正做到對腎臟有效的走法的人並不多，多數人都以「可惜的走法」在散步。

上月指出，最常看到的，就是許多人「慢慢走」、「拖著步伐走」。街上、公園裡常見結伴散步的中高齡族群。但大多數人步速悠閒、背微微彎、手臂不太擺、步幅窄且膝蓋未伸直。聊天時更容易以這種方式行走，形成「慢吞吞」、「拖拖拉拉」的走法。

這種走路方式幾乎無法獲得運動效果。雖然比起待在家裡不動，有外出散步還是好得多，但明明有能力以正確姿勢、較快速度行走，卻選擇不這麼做，就太可惜了。這樣不僅無法獲得充分的健康效益，還等於浪費時間。上月把這種走法稱為「殘念走路」。

走到快要喘 但還不至於喘

要讓走路的效果發揮到最大，最佳強度是「快到快喘、但還不至於喘的速度」。也就是「勉強還能跟旁人交談」的程度。若步伐慢到可以輕鬆聊天、大笑，那就太低強度，效果有限。

改善腎功能、延長腎臟壽命的關鍵在於增加腎臟血流，讓腎臟獲得更多氧氣和養分。因此必須維持「快要喘、但還不至於喘」的強度。而「腎活性走路法」正是以此為核心設計。

如果你的走路目的是為了健康，請盡快從殘念走路畢業，學習「腎活性走路法」。

1天30分鐘 1周至少走3次

腎活性走路法強調「良好姿勢」。收緊下腹並挺胸後，頭會自然抬起、背會變直。維持這姿勢、把重心略微放在身體後側，以「從腰部往前帶動」的意識向前跨步。

手臂呈L字大幅擺動，避免左右擺。手臂往後擺時稍加用力，有助提升推進力，步伐自然變快。

腳尖大力後蹬、腳跟著地，後蹬時記得讓膝蓋伸直。步幅盡量放大、以快速有節奏的步伐行走，並在不喘的範圍內逐漸加速。

時間建議為「1天走30-60分鐘、每周3-5次」，每周總時數150-180分鐘。若年齡或體力較弱，可從短時間起步再慢慢增加。

只要做到以上重點，走約10分鐘後，全身血流會明顯增加，從體內開始溫暖起來。這樣能有效促進血液循環、保護腎臟並延長腎臟壽命。

腎活性走路法的7大重點

1.下巴微收、眼睛直視前方、視線放遠

2.背部打直、肩膀放鬆

3.手臂彎成L形，前後大幅擺動

4.收緊下腹、挺胸

5.後腳膝蓋伸直

6.以腳尖往後蹬、腳跟著地

7.步幅放大、有節奏、提升速度

