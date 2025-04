想減肥選晨間運動更好？ 他們有不同看法

專家說在不同的時間運動,表現和代謝會有所不同。運動示意圖,非新聞當事者。(取材自pexels.com@Maksim Goncharenok )

提到減肥計畫,每個人可能都有自己的一套方法。根據Eat This, Not That報導,多位私人教練與研究表示,在不同時間點運動會影響表現、代謝,但其實持之以恆、運動強度和努力比運動的時間點來得更重要。

有證照的私人教練戴維斯(Nicole Davis)說,晨間運動可以稍微加速脂肪氧化,因為經過整夜休息後,肝醣的濃度較低,身體更有機會消耗脂肪作為能量來源。不過另一位私人教練希恩(Stephen Sheehan)表示,能持之以恆地運動的時段就是最佳時間點;如果刻意早起反而影響作息,可考慮傍晚運動。

戴維斯說,傍晚時體溫較高、肌肉功能較佳,更能增加運動強度,燃燒更多脂肪。希恩則說,傍晚運動有助於燃燒卡路里,同時釋放白天累積的壓力。

一篇刊登於Sleep Medicine Reviews的研究表示,睡前一小時進行高強度運動有可能影響睡眠品質,因此選擇中等強度的運動為佳。

當然,運動時間並不是唯一要考量的因素。戴維斯與希恩都說,與其在意時間點,運動的強度、持續多久、頻率對減肥成效更重要。另外,皮質醇(cortisol)與睪固酮(testosterone)的濃度通常在晨間更高。

戴維斯表示,皮質醇與能量相關,所以可幫助燃燒脂肪。希恩說,激烈運動後釋放的生長激素對修復肌肉、身體代謝有幫助,從此角度而言,傍晚運動效果更好。

史蒂芬說,如果是習慣早起的人,便適合晨間運動;如果是夜貓子,晚上再運動也無妨。畢竟,能持之以恆進行適當強度的運動,並搭配均衡飲食才能獲得最佳減肥效果。開始新的運動計畫前,別忘記與專家討論,制定出最適合自己的計畫。