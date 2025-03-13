我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

私密照、情書連環爆 金秀賢公司：下周拿證據反擊

蛋價暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨？

小心幸福肥…已婚男肥胖風險高3.2倍 50歲後愈老愈可能發胖

編譯盧思綸／即時報導
波蘭一項研究發現，男、女性婚後發胖的可能性增加，不過已婚男性肥胖風險比未婚男性高出3.2倍。圖為一名足球員，僅供示意。(路透)
波蘭一項研究發現，男、女性婚後發胖的可能性增加，不過已婚男性肥胖風險比未婚男性高出3.2倍。圖為一名足球員，僅供示意。(路透)

天空新聞網報導，波蘭一項研究發現，男、女性婚後發胖的可能性增加，不過已婚男性肥胖風險比未婚男性高出3.2倍，反觀女性則因「更容易受到社會歧視」沒有表現出相同趨勢；而男、女性中年50歲以後，每增加1歲，肥胖風險就隨之增加。

華沙國家心血管研究機構的報告指出，相比未婚男女性，已婚女性肥胖風險高出39%，已婚男性則高出62%。

然而，女性並未顯現出相同趨勢。研究人員認為這和肥胖女性在社會更容易被污名化有關。

這項研究根據2405名波蘭人進行調查發現，平均50歲以上的男、女性的肥胖風險會隨年齡增加。男性每增加1歲，過重風險提高3%、肥胖風險提高4%；女性每增加1歲，過重風險提高4%、肥胖風險提高6%。

根據世界衛生組織，身體質量指數（BMI）大於24屬於「體位異常」，介於27至30間屬於「輕度肥胖」；介於30到35之間屬於「中度肥胖」；大於35以上則為重度肥胖。

除此之外，憂鬱症和缺乏衛生知識隊女性肥胖風險有顯著影響，但這個現象並未在男性身上發現。

研究團隊總結，年齡與婚姻對成年人是否過重或肥胖具有不可否認的影響，無論什麼性別皆適用。從研究結果來說，推廣衛教知識和健康可能有助於降低肥胖率增加的趨勢。

歧視 憂鬱症

上一則

吃飽就想睡？當心代謝異常 醫建議飲食「三多一少」

延伸閱讀

10歲男童50公斤還有脂肪肝 醫：「小時候胖不是胖」是錯誤迷思

10歲男童50公斤還有脂肪肝 醫：「小時候胖不是胖」是錯誤迷思
台灣成人每2個就1人體重超標 BMI超過「這數值」少活10年

台灣成人每2個就1人體重超標 BMI超過「這數值」少活10年
國防部長赫塞斯訪華沙 強調鞏固美波軍事聯盟

國防部長赫塞斯訪華沙 強調鞏固美波軍事聯盟
華沙新現代藝術博物館 獲全球最佳新開放博物館榜首

華沙新現代藝術博物館 獲全球最佳新開放博物館榜首

熱門新聞

醫師表示，注意心肌梗塞發作五大症狀表現，尤其是突發性的胸痛，絕對不可以輕忽。（圖／123RF）

台立委沈富雄搭捷運突異常胸悶 就醫診斷心肌梗塞救回一命

2025-03-09 00:00
示意圖。（取自123RF）

65歲才是人生黃金期？腦科學專家揭長壽時代關鍵思維

2025-03-04 15:53
示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
醫師提醒，不是只有泡泡尿、血尿、小腿水腫等症狀時才需要就醫檢查。（本報資料照片）

不只泡泡尿、血尿才要檢查 醫：要不要洗腎 看2指標

2025-03-11 05:06
18歲少女完全沒有印象曾出現任何梅毒症狀，第一期患者可能不會痛而忽略、第二期會以紅疹表現，容易被忽略為蚊蟲叮咬，部分患者若曾服用含四環黴素的痘痘治療藥物，由於該藥物也可治療梅毒，就可能無意間「順便治癒」了梅毒。圖非新聞當事人。（本報資料照片）

18歲女得梅毒卻沒印象 醫曝「這類藥」可能順便治療

2025-03-08 04:13
富含葉酸食物來源包括綠葉蔬菜、水果、全穀類、豆類、豆科食物等。（聯合報系資料照片）

不只孕婦要補充葉酸 中老年人補葉酸降低罹失智風險

2025-03-12 05:28

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？