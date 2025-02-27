康寶萊46周年盛大慶典 健康、美麗與自信的盛宴，誠邀您來參與！

全球領先的營養健康企業康寶萊（Herbalife）日前宣佈，將於3月8日女神節當天在紐約舉辦盛大的46周年慶典活動。此次慶典不僅是對康寶萊46年輝煌歷程的慶祝，更是對健康、美麗與自信理念的深度傳播，誠邀各界嘉賓、社區領袖、忠實客戶與教練共襄盛舉。

全球營養巨擘，健康生活的引領者

康寶萊作為全球第一大營養公司，業務遍及90多個國家和地區，致力於為全球消費者提供高品質的營養產品，涵蓋均衡營養、體重管理、運動營養和健康養生等領域。46年來，康寶萊始終堅持以科學為基礎，幫助無數人實現了更健康、更活力的生活方式。

感恩社區，攜手共進

康寶萊一直積極投身社區建設，支援各類公益活動。過去兩年，康寶萊贊助了100多場社區活動，包括紐約市長官邸AAPI活動，新春、中秋、母親節 等節慶活動，以及華人 健康日、慈善捐款、遊行及花車活動等。特別值得一提的是，2月16日康寶萊贊助的中國情歌王子王國權演唱會圓滿成功，王國權將在3月8日的慶典上再次獻唱，為觀眾帶來精彩演出。

此外，康寶萊還通過推廣健康理念，傳播中國文化，提升女性自信，贏得了社區各界的廣泛讚譽。上海聯誼會吳凱老師通過使用康寶萊產品成功減重20多磅，成為健康奇跡的見證者。

璀璨演出，共用美麗與自信

康寶萊46周年慶典的圓滿舉辦，離不開以下各位贊助商與合作夥伴的慷慨支持與無私奉獻。在此，我們向每一位為此次活動貢獻力量的朋友致以最誠摯的感謝！本次慶典將彙聚多位重量級嘉賓，為觀眾帶來一場視覺與聽覺的盛宴：

-國際愛心旗袍藝術家協會的熊老師將帶領自信女性進行旗袍走秀，展現東方女性的優雅與風采。熊主席也公佈國際愛心旗袍藝術家協會成立儀式

-中國著名歌唱家王國權將親臨現場，獻上動人歌聲。

-中國著名拳王也將到場助陣，為慶典增添力量與激情。

-社區長輩們也將登臺，帶來溫馨感人的節目。

衷心感謝以下贊助商與合作夥伴的鼎力支援！

牛紅主席（中美華人僑團聯合會）/ Hing Hing 大哥 / 劉比華老師（捐贈畫作並提供舞臺表演）/ 周允主席（旅美上海同鄉會贊助兩個精彩節目）/ 陳恒主席（美國福建同鄉會）/ 陳雲主席（紐約亞裔 婦女會）/ David老闆 /國際愛心旗袍藝術團（贊助桌席並提供精彩節目）/ 佳佳🌻Shirley（千萬地產經紀）/Sandy劉姐（美東冷暖空調公司HiTech HVAC Services）/ 紐約中國芭蕾歌劇團（贊助一個節目）/ 肖雲飛教授（美國耶魯大學 顧問，贊助一個節目）/ 綠葉舞蹈藝術團（贊助一個節目）/王建英會長（美國中華知青聯合會，贊助男女聲小合唱《再唱洪湖水》）/厲勝利會長（美國紐約華人洗籠協會創會會長）/Nancy總裁（康寶萊，贊助VIP席）/GCA Development Corp./平惠子老師（帶領「王者女神盛典」時尚走秀）/范樹國醫生（紐約州針灸師國醫堂，贊助一首歌）Amy Wang（平安國際物流公司，贊助旗袍秀和漢服表演節目及桌席）/Gary Jiang博士（贊助紅酒）/楊海燕主席（世界愛心婦女會，贊助抽獎禮物）/汪海倫小姐Helen（2024亞洲太太全球總冠軍&亞裔夫人總冠軍，黑天鵝藝術舞團，贊助舞蹈《舞影翩躚》等，贊助名單陸續增加中。

再次感謝每一位贊助商與合作夥伴！康寶萊46周年慶典因你們而更加輝煌！

為慶祝這一重要時刻，康寶萊特別推出多項優惠活動：

-訂購大批發產品，贈送價值$500的康寶萊產品！這是康寶萊對忠實客戶的一份厚禮，助力大家在新的一年裡繼續追求健康與美麗。

- 門票僅$88，立刻報名！觀眾不僅可以享受精彩的演出，還能參與抽獎活動，贏取豐厚禮品。

- 誠邀各界贊助，共襄盛舉！康寶萊歡迎企業、機構和個人成為本次慶典的贊助商，共同推動健康與美麗的傳播。贊助商將獲得品牌曝光、現場展示等多重權益，攜手康寶萊共創輝煌。

活動詳情：

- 日期：2025年3月8日（女神節）

- 地點：紐約法拉盛 君豪大酒樓

- 門票：$88（含抽獎機會）

- 贊助合作請聯繫：9178220310

關於康寶萊：

康寶萊是一家全球領先的營養健康企業，致力於通過科學為基礎的營養產品，説明人們實現更健康、更活力的生活。公司成立於1980年，業務遍及全球90多個國家和地區。康寶萊公司為客戶提供的價值：

1. 營養與健康產品：

多樣化產品線：提供蛋白粉、維生素、礦物質等營養補充品，以及體重管理、能量補充等特定需求的產品。

科學支持：產品基於科學研究，旨在説明人們實現健康目標，如體重管理、提升能量和改善整體健康。

個性化方案：通過獨立分銷商，提供個性化的營養諮詢和產品推薦，滿足不同需求。

2. 健康教育與支持：

健康知識傳播：通過網站、社交媒體等平臺，普及營養和健康知識，幫助人們做出更健康的選擇。

社區支持：通過線上和線下社區，提供情感支持和經驗分享，説明人們堅持健康目標。

分銷商培訓：為分銷商提供營養和健康知識培訓，確保他們能為客戶提供專業建議。

3. 創業機會：

低門檻創業：提供低成本的創業機會，無需大量資金或經驗即可加入。

靈活工作方式：分銷商可自主安排工作時間，適合尋求靈活工作的人群。

全球市場：業務遍佈全球，分銷商有機會拓展國際市場。

4. 社會責任：

慈善活動：積極參與全球慈善專案，如消除饑餓和改善兒童營養。

可持續發展：致力於減少環境影響，推動可持續發展。

康寶萊通過提供營養產品、健康教育、創業機會和履行社會責任，幫助人們改善健康、實現創業夢想，並推動社會進步。詳情可聯絡9178220310 康寶萊謝美美，哈佛大學營養學教練 133-51 Roosevelt Ave. Flushing, NY 11354； 7 division st. 5fl., New York 10002