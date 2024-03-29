我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

「功夫」女星直播帶貨「僅賣出1單」6人涉合約詐騙被刑拘

喝啤酒真的比較容易胖？營養師這麼說

健康醫療網／記者林怡亭報導
（取材自健康醫療網）
（取材自健康醫療網）

來社交場合中的酒精飲料消費日益增加，許多人謠傳「啤酒比較容易變胖」，是真的嗎？

台灣營養師黃品瑄指出，酒精本身含有較高的熱量-每克酒精提供約7大卡的熱量，低於脂肪但遠高於蛋白質和碳水化合物。而同樣的容量之下，濃度越高的酒精就會含有越高的熱量，例如一杯100cc的啤酒含有34.3大卡，但一杯100cc的威士忌卻含有230大卡，而一瓶600cc的啤酒等同於204大卡，但一般人喝啤酒不可能只喝一瓶，所以喝啤酒容易超量，進而產生了喝啤酒比較容易胖的錯覺。除此之外，多數調酒中也會加入大量的糖，也是造成喝酒容易胖的原因。

中國醫藥大學附設醫院江孟霖醫師表示，喝酒導致體重增加並非僅僅是因為熱量攝入。酒精可能影響人的食欲和飲食選擇，導致進食更多高熱量食物。此外，酒精還可能影響新陳代謝，使身體更傾向於儲存脂肪。甚至有研究表明，經常性的過量飲酒可能會干擾荷爾蒙平衡，進而影響體重。

雖然適量飲酒對某些人來說可能是一種社交樂趣，但藥師高浚庭建議應該謹慎對待酒精消費。控制飲酒量，選擇低糖或無糖的酒精飲品，並保持健康的飲食和規律運動，是避免因飲酒而增加體重的有效方法。總的來說，了解酒精對身體的影響以及適量飲用是保持健康體重的關鍵。

資料來源：健康醫療網

健保

上一則

脊椎側彎中醫怎麼治療？針灸、用藥、復健三管齊下

延伸閱讀

寶林漏登一間分店偷營業 北市衛局改口不罰這一件

寶林漏登一間分店偷營業 北市衛局改口不罰這一件
寶林茶室中毒案 廚師涉過失致死送辦

寶林茶室中毒案 廚師涉過失致死送辦
寶林茶室食物中毒再添1死 4人病危 食安黑歷史被翻出

寶林茶室食物中毒再添1死 4人病危 食安黑歷史被翻出
達美機師酒醉上工 隨身帶2瓶酒 血液酒精濃度超標2倍 判刑10個月

達美機師酒醉上工 隨身帶2瓶酒 血液酒精濃度超標2倍 判刑10個月

熱門新聞

英國凱特王妃透過BBC預錄的影片表示，她罹患癌症。（取材自BBC官網）

醫推敲凱特王妃可能罹患「這癌症」 40歲以上罹患機率升高

2024-03-23 05:35
隔夜便當並不是毒素的溫床，將食物放在常溫超過2小時，才是產生毒素的關鍵。（本報資料照片）

「吃隔夜便當省錢的我會死嗎？」米酵菌酸惹恐慌 專家：好好冷藏就不怕

2024-03-28 05:13
（圖／健康醫療網提供）

「便便冒2症狀」竟是腸癌第四期擴散 60歲壯男治療成功救命

2024-03-28 03:00
汪小菲和大S離婚兩年多，還有許多官司在打。（本報系資料照片）

大S爆孕期遭7.7公斤「哈利波特精裝書」砸 醫曝搶救黃金15分鐘

2024-03-21 02:22
台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，在台灣感染A型鏈球菌不太會死亡，透過抗生素能有效控制。（本報資料照片）

日本爆食人菌疫情 台大醫：肌肉被吃了籲6大族群注意

2024-03-25 19:25
腎臟病患者要按時服藥，不服偏方、不吃太鹹、多喝水，且應提高蛋白質攝取。(圖／123RF)

禁吃鹹食7年 七旬翁腎功能大逆轉

2024-03-25 02:00

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲

香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
利率房價雙漲 全美50大都會區 租屋比買房更划算

利率房價雙漲 全美50大都會區 租屋比買房更划算