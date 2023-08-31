夏日減重好時機 選擇合法減肥藥迎接蜜曲線

圖片來源 ／健康醫療網

炎夏來臨，想到海邊或泳池消暑一下，低頭看看自己身材卻上不了檯面，不禁懊惱，每天都努力地克制食慾、少吃多動，怎麼瘦就是瘦不下來？難道減重 也有撞牆期？知名整形醫美集團鄒政家醫師指出，吃太少達不到基礎代謝率，長期下來容易造成生理機能出狀況，影響身體健康，日後一旦回復正常飲食，更會發生體重反彈之溜溜球效應，體重與脂肪便開始不受控制！想要告別脂肪，應了解體重失控成因，並選對享「瘦」方法，就能輕鬆秀出超HOT線條！

「腦饞」救星 同步控制飢餓大腦及情緒飢餓加速減重效率

鄒政家醫師提到，「飲食行為是體重失控的關鍵原因之一，多數人認為，熱量消耗大於攝取就能減重，卻不一定了解自身進食行為與能量消耗的類型。」而口服減重藥物，特別對情緒進食型和食慾失控型肥胖 有不錯的效果，可同時降低飢餓感及食物渴望，進而使體重減輕。根據臨床試驗的結果，有85%的受試者在使用後第56週內減輕了至少5%的體重。同時，已獲得美國FDA、歐盟 EMA的核准上市。

減重利器 從根本抑制食慾塑造輕纖感

鄒政家醫師補充，若肥胖是因食慾過盛導致攝取過多熱量，可選擇減肥筆，其透過抑制食慾的GLP-1類似物，讓人產生飽足感並減緩胃部排空速度，來降低進食量。對於那些不想依靠手術抽脂來減重的人，可以經過專業醫師的全面評估後，使用GLP-1類似物藥物進行夏日減重管理，並結合飲食習慣的調整，可以進一步加速減重效果。

「蜜曲線」最後養成 音浪脂雕成就迷人外表、窈窕體態

即使透過飲食習慣、輔助藥物配合，順利讓體重及脂肪降低，但對於特定部位的脂肪是無法消除的，例如小腹、上臂的掰掰肉和大腿內外側等。傳統抽脂手術因破壞性大，修復期較長，愛美人士常因出血量多、疼痛度高、術後腫脹及瘀青多日不退等情形，而裹足不前。

知名整形醫美集團陳依凡醫師提到，近年來抽脂儀器不斷的更新，與傳統抽脂手法大不相同，新一代音浪脂雕安全性高、恢復期短，特別針對骨架較小的亞洲人改良設計。音浪脂雕利用直徑僅0.9mm的超微細超音波探針溶解脂肪細胞，同時保護周圍組織完整。此外，由於音浪脂雕之超音波探針極小，可選擇性融化脂肪組織，有利於作臉部抽脂手術，連最難減的雙下巴，都能讓皮膚不平整之副作用降到最低，從臉到身體都能進行全方位脂雕，讓您實現窈窕迷人的蜜曲線夢想。

留意三大原則 安心享「瘦」免煩惱

無論用哪種減重方式，需先留意以下原則：

吃超過基礎代謝率：每餐熱量不低於基礎代謝率，並搭配健康飲食內容，讓自己瘦得健康也不容易復胖。

不要只看體重：減重除了定期觀察體重之外，也要全面了解身形變化及體脂變化。

不要快速減重：給自己訂個時間（最好是3-6個月為一循環），避免使用速效及極端的減重方式反而失了健康。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59054

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