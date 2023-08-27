運動30分鐘vs.分段累積 運動、減重效果一樣 如何選擇強度？

圖片來源 ／健康醫療網

許多人都知道運動對身體、心理都能帶來好處，但是現代人工作、生活忙碌，常常忙到沒辦法空出一段時間來好好運動。不過，國健署提到，總是忙到沒時間運動，或擔心運動時間不夠的民眾不必再感到憂心了，有研究顯示其實分段累積運動量的效果與一次做完一樣，養成「規律運動習慣」才是最重要的。

3次10分鐘、10次3分鐘 運動效果也都相同

台灣國健署在臉書 上發文表示，研究證據顯示，分段累積運動量與一次做完的效果相同，運動不需每次一定要連續10分鐘以上，可將30分鐘的運動或活動拆成3次，每次10分鐘，甚至拆成10次，每次3分鐘也可以，對於減重 、慢性疾病預防或改善，其實都同樣具有效益。

因此，民眾可以在生活中找出空檔，利用零碎時間（如：通勤、午休）或是改變生活習慣找出運動的機會（如：上樓時改爬樓梯），不斷透過「+ 10分鐘」的累積，達到每日規運動及身體活動量的目標。

選擇中等強度以上運動 如何輕鬆分辨運動強度？

根據世界衛生組織（WHO）最新建議，成人每週應有150分鐘中等強度的有氧運動，而且一週中要有2次肌力運動。不過，運動強度該如何分辨呢？國健署表示，運動強度是依據身體在運動時感到吃力的程度，換算成此時大約的心跳數作為判別，可分為以下4種強度：

費力身體運動（High-intensity Exercise）：

持續從事10分鐘以上時，無法邊活動邊跟人輕鬆說話。這類活動會讓身體感覺很累，呼吸和心跳比平常快很多也會流很多汗

中度身體運動（Moderate-intensity Exercise）：

持續從事10分鐘以上還能順暢地對話。這類活動會讓人覺得有點累，呼吸及心跳比平常快一些，也會流一些汗

輕度身體運動（Low-intensity Exercise）：

不太費力的輕度身體活動

坐式生活型態（Sedentary）：僅止於靜態生活的內容

國健署提醒，輕度身體運動、坐式生活型態不能列入每週150分鐘身體活動累積量，民眾可以依照個人身體的狀況，選擇適當的運動強度，才能避免在累積健康資本的同時造成傷害。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58947

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