生產後體重回不去？中醫三步驟改善產後肥胖

圖片來源 ／健康醫療網

經歷了辛苦孕育新生命的懷胎十月後，許多媽媽們開始擔心自己的身形是否能夠回復到產前模樣，嚴重時會開始出現產後憂鬱的現象，「老公是不是變心不愛我了」、「我胖到連自己都不愛自己了」、「如果知道生產後身材會走樣，早知道就不生了」，這是很多產後女性心理的小劇場，外貌不是絕對，但是卻會影響身心靈，讓專業的中醫師康涵菁來分享有沒有什麼辦法可以解決。

體重超過懷孕前體重的10% 即可定義為產後肥胖

康涵菁中醫師解釋，生產後六週若體重超過懷孕前體重的 10%，即可定義為產後肥胖。然而這個時期若想減重 ，有許多要注意的地方，不能採取過度激烈的減重，以免使得因懷孕所耗損的氣血回復不足，造成其餘產後不適。康涵菁中醫師曾遇過產後不到一個月便開始重訓及高強度有氧的女性，結果還沒減重成功反而先導致剖腹產傷口的撕裂；也遇過產後便開始嚴格節食的媽媽，不但變成乳汁分泌不夠，產後掉髮還變得更加嚴重。

產後減重勿心急 好好把握產後六個月的黃金期

生產後減重千萬不可以心急，好好把握產後六個月的黃金期，搭配中醫的協助可以減得健康又不傷元氣。康涵菁中醫師分享，產後減重可以先分成三步驟，先評估身體哪些部份需要調整，邊調理邊減重才能有效提升代謝速度，事半功倍。

第一步：先排除身體的濕氣，水腫慢慢遠離你

第一部分需要做的是健脾補腎，脾腎在體內能起治水行水之功，產後由於脾腎之氣較為虛弱，則容易產生水分滯留以及排便不順，造成臉部、四肢以及腹部的水腫，透過健脾養腎，不僅能幫助水分代謝，也能夠幫助產後氣血的重建。食療方面推薦四神湯，性味平和又可健脾腎、除濕氣，配合些許排骨使得口感較為滑順，也能藉由油脂帶出藥材功效。

材料：蓮子20g、茯苓15g、山藥15g、芡實20g、排骨數塊

做法：將藥材洗淨後浸泡20-30分鐘，同時將排骨汆燙，處理完畢後將藥材、排骨與適量的清水一同烹煮，大火煮滾後轉小火續煮30-40分鐘，並撈掉水面上的泡沫，加入些許鹽巴調味後即可食用。

第二步：情緒調理很重要，放鬆心情是關鍵

第二部分則是疏肝理氣，康涵菁中醫師認為由於產後生活劇烈改變，媽媽們通常會較為緊張焦慮，同時也因為要配合小寶寶的作息，睡眠時間變得零碎，也難以獲得深層睡眠，進而容易肝氣鬱結，母乳也可能進一步排出不暢。有些人情緒壓力大就會選擇吃美食來獲得短暫的紓解，然而體重的節節攀升又會造成心情不佳，產生一種惡性循環，最根本的解決方式其實是調理肝氣，減少壓力對身體氣血造成的波瀾，並且使得睡眠儘管分段但有品質，也能夠順利的分泌乳汁，透過哺乳的同時也能消耗熱量。

康涵菁中醫師建議可以按壓耳朵上的耳神門穴跟饑點，除了可以安定情緒以外，也能壓抑因為壓力造成的飢餓感。

1.耳神門穴：位於耳朵三角窩後上1/3處

功效：鎮靜安神，穩定情緒

2. 饑點：位於耳朵上方的耳屏中點

功效：抑制食慾，降低飢餓感

第三步：低油高纖飲食、規律有氧塑型運動，甩開身上多餘油脂

第三部分才是開始飲食的逐步調整以及加入運動，坐月子期不必補過頭，可盡量選擇低油的烹調方式，讓纖維質的比重多一些，不僅能增加飽足感還能預防產後便秘；進食的方式可採取少量多餐，每餐則以先蔬菜、次蛋白質、後澱粉的順序進食。運動方面則是最好先選擇溫和的慢走或是肢體伸展，待產後六周身體傷口癒合，氣血也逐漸恢復後，再加入簡單的有氧運動。

中醫埋線助攻 讓您快速回復好身材 穴道選擇是關鍵

若透過上述調整方式卻仍有局部肥胖問題的話，康涵菁中醫師建議則可考慮加入埋線以及電針來雕塑 局部體態。產後許多減重婦女會發現，往往四肢先瘦了但肚子卻還是肉肉的，或是肚子雖然瘦下來但緊緻度與以往不同，這時候就可以透過電針穴道的方式去加強刺激，同時還能幫助產後腹直肌分離的女性回復肌肉的彈性，另外經由埋線在腹部的帶脈穴、天樞穴及關元穴，可直接活絡腰腹以外，還可提升新陳代謝的速度。

1.帶脈穴：位於肚臍平行線與腋下中線的交界點，左右各一穴。

功效：去除腰腹瘀滯，促進氣血循環

2.天樞穴：肚臍旁三指寬處，左右各一穴。

功效：促進腸胃蠕動，防止便秘。

3.水分穴：肚臍上一指寬處。

功效：代謝水分，消除脹滿。

4.關元穴：肚臍下四指寬處。

功效：補益腎氣，消除水腫

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資料來源：健康醫療網

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