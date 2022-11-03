狂節食、不吃零食 減肥卻沒成效？4減肥「禁忌」大公開

不能完全不吃澱粉主食。（取材自pexels）

減肥之路需要避開禁忌。（取材自pexels）

減肥不分季節，有些人覺得自己連呼吸都會胖。為了變瘦、變美麗，許多人都辛苦地讓自己體態能夠維持，但有時候無論再怎麼努力都沒有任何的變化。回頭想想也不是自己不夠努力，而是可能犯了以下4個減肥禁忌。

營養均衡最重要。（取材自pexels）

一、節食成習慣

一說到減肥，大家就想到少吃多動。但許多人都知道這個道理，卻會下意識地想到「節食」。但其實長時間低能量的攝入，導致新陳代謝下降，反而更不利於減肥。

節食減肥身體裡首先流失的不是脂肪，而是肌肉 與水分，節食減肥還可能對身體有許多困擾，如頭痛、暈眩、落髮等。所以建議在沒有明顯飢餓感的情況下，改變飲食習慣，少吃垃圾食物，多吃富含優質蛋白、纖維食物，飲食清淡、細嚼慢嚥。

多吃水煮蔬菜，不一定能減肥。（取材自pexels）

二、想變瘦就多吃水煮菜

為什麼不建議吃水煮青菜？其實很簡單，水煮青菜雖是健康，但非常沒有味道，吃沒幾次就會想讓人放棄。即便很難下嚥，減肥的路就會變得越來越艱辛，而導致減肥失敗。不僅如此，如果長期只吃水煮青菜，可能會因為營養失衡導致營養不良。脂肪代謝需要各種營養成分，營養不良同樣會阻礙到減肥之路。

有一類的蔬菜 其實也是主食，如馬鈴薯、蓮藕、山藥等，這類蔬菜並不建議多吃，如果正餐中已經有主食存在，這類蔬菜就一定要少吃。

零食還是可以吃，只是不要過量。（取材自pexels）

三、任何零食都不敢吃

首先要明白一個道理，脂肪的堆積並不是因為吃了某些食物就會變多，比如零食，重點為吃過量。從減肥角度來說，零食並不是減肥人的天敵，建議想吃零食時，不要刻意壓抑自己的口慾，可以選擇健康的零食，在正餐前有的飢餓感，可以吃些水果、堅果等。

四、過頭限制澱粉主食攝入量

很多人都覺得，減肥的天敵就是戒掉主食澱粉，這其實就是最大的減肥錯誤。因為主食代表著碳水化合物，也是人體最主要能量來源。所以，減少主食攝入，確實可能會瘦，短時間會有明顯的效果，但長時間來看，就是掉了肌肉和水分，一旦堅持不下去就更容易導致反彈。

不吃主食帶來的問題還伴有血糖 低、焦慮易怒、便秘、月經不正常等。別不吃主食，每天攝入的主食應占總量的50%到65％，其中五穀雜糧類、薯類食物大約應為250g到400g左右。搭配著細嚼慢嚥。