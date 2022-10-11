50歲的她確診後「狂胖4公斤」急求中醫助減重

（圖：健康醫療網提供）

50歲的李女士於今年7月因確診新冠肺炎 ，在居家隔離7天後，驚然發現自己胖了4公斤，日前至中醫科求診，確診為「濕熱蘊結」證型，經內服「清熱利濕」中藥後，體重每周下降1公斤，現已恢復之前的身材。

美研究：疫情爆發 四成成年人體重增加13公斤

臺北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師林在裕指出，像李女士罹患新冠肺炎後發現體重增加的人還真不少，依據美國心理學會的一項調查，在大爆發期間，42%的美國成年人體重平均增加了13公斤。

濕熱疫毒產生「油脂」

林在裕表示，罹患新冠肺炎隔離的期間，因為缺乏運動、飲食不均、宅家時間變長，體態就易產生變化。依中醫觀點，新冠肺炎多屬「濕熱疫毒」侵犯人體，濕和熱兩種致病因子湊在一起就會產生「油脂」，油脂這種病理產物堆積停留在體內，無法順利代謝排出體外，這正是許多人罹患新冠肺炎後會胖起來的原因。

中藥可使用黃連以清熱、白朮等藥來利濕，採用「清熱利濕」的治療原則將代謝廢物順利排出體外，方能恢復輕盈的體態。

運動增心肺功能與代謝

林在裕提醒，肥胖 症本身影響生活品質，降低勞動力，又會併發或加重高血壓 、高血脂、糖尿病、膽結石、冠心病、脂肪肝、腦血管疾病等等，不能輕忽而不積極治療。

隔離期間的飲食以高纖維素、優質蛋白、低脂、低糖、低鹽為主，烹調方式避免爆炒、煎炸等方式，而以蒸、煮、拌為宜；運動方面，不妨多做伸展運動或練練氣功來增強心肺功能，進而使氣血循環及新陳代謝變好，將有助於早日轉陰亦可避免體態走樣。

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資料來源：健康醫療網

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