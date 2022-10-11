我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

超難訂位的「法國洗衣店」米其林餐廳 值得花大錢吃嗎？

50歲的她確診後「狂胖4公斤」急求中醫助減重

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

50歲的李女士於今年7月因確診新冠肺炎，在居家隔離7天後，驚然發現自己胖了4公斤，日前至中醫科求診，確診為「濕熱蘊結」證型，經內服「清熱利濕」中藥後，體重每周下降1公斤，現已恢復之前的身材。

美研究：疫情爆發 四成成年人體重增加13公斤

臺北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師林在裕指出，像李女士罹患新冠肺炎後發現體重增加的人還真不少，依據美國心理學會的一項調查，在大爆發期間，42%的美國成年人體重平均增加了13公斤。

濕熱疫毒產生「油脂」

林在裕表示，罹患新冠肺炎隔離的期間，因為缺乏運動、飲食不均、宅家時間變長，體態就易產生變化。依中醫觀點，新冠肺炎多屬「濕熱疫毒」侵犯人體，濕和熱兩種致病因子湊在一起就會產生「油脂」，油脂這種病理產物堆積停留在體內，無法順利代謝排出體外，這正是許多人罹患新冠肺炎後會胖起來的原因。

中藥可使用黃連以清熱、白朮等藥來利濕，採用「清熱利濕」的治療原則將代謝廢物順利排出體外，方能恢復輕盈的體態。

運動增心肺功能與代謝

林在裕提醒，肥胖症本身影響生活品質，降低勞動力，又會併發或加重高血壓、高血脂、糖尿病、膽結石、冠心病、脂肪肝、腦血管疾病等等，不能輕忽而不積極治療。

隔離期間的飲食以高纖維素、優質蛋白、低脂、低糖、低鹽為主，烹調方式避免爆炒、煎炸等方式，而以蒸、煮、拌為宜；運動方面，不妨多做伸展運動或練練氣功來增強心肺功能，進而使氣血循環及新陳代謝變好，將有助於早日轉陰亦可避免體態走樣。

【延伸閱讀】

罕病脊髓性肌肉萎縮症微電影　國際創作競賽取得佳績

打造友善校園環境　血友病童也可開心上體育課！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55314

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

新冠肺炎 肥胖 高血壓

上一則

我的經驗／外科醫站著看診 改善腰痛

下一則

老拳師攝護腺肥大、膀胱結石 半套拳狂跑廁所才打完

延伸閱讀

過度減重或體重快速下降 恐害耳咽管開放

過度減重或體重快速下降 恐害耳咽管開放
過敏性鼻炎怎擺脫？中醫：常見三大證型和一家用神器

過敏性鼻炎怎擺脫？中醫：常見三大證型和一家用神器
耳順之年「耳不順」 中醫減緩耳鳴症

耳順之年「耳不順」 中醫減緩耳鳴症
「秋分」到了 中醫推7種白色食物 滋陰補氣還能減肥排濕

「秋分」到了 中醫推7種白色食物 滋陰補氣還能減肥排濕

熱門新聞

有日本醫師認為泡三溫暖容易造成心血管負擔。(取材自ingimage)

洗澡水太熱不好 日本醫師羅列「9大NG健康常識」

2022-10-04 03:05
台語歌手高向鵬跌倒昏迷1年後，今天驚傳過世。醫師提醒，如果跌倒後沒有外傷，但於3個月內，出現步態不穩、單側肢體無力兩大症狀，千萬不可輕忽。（取材自臉書）

台歌手跌倒昏迷1年後過世 醫：跌倒後需注意2大症狀

2022-10-06 14:22
美國民眾早已脫下口罩迎接疫後新生活。(本報資料照片／記者陳易辰攝影）

沒確診過是「天選之人」？ 醫：身體可能比一般人還糟

2022-10-06 23:59
羅一鈞說，俗稱「天選之人」後續可能因病毒變化，或原有的自然抵抗力慢慢消退後，還是有可能染疫。圖／台指揮中心提供

沒確診過「天選之人」身體較差？ 羅一鈞破除說法

2022-10-07 17:22
圖片來源 ／健康醫療網

長者抗憂鬱、防失智 醫師教你怎麼吃

2022-10-09 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

「秋分」到了 中醫推7種白色食物 滋陰補氣還能減肥排濕

2022-10-04 01:30

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元