想靠減肥針輕鬆減肥？ 醫提醒關鍵

圖片來源 ／健康醫療網

33歲王小姐每天久坐又不愛運動，對美食毫無抵抗能力，身高158公分，體重卻「奔七」，每次走沒幾步就開始喘與心悸，就醫檢查發現各項血糖 數值超標，經建議採用降血糖針劑，三個月後體重明顯減少，讓她直呼「衣服要重買了」；醫師提醒，市面減重 藥物選擇多，務必諮詢醫師才能減得健康又安心。

糖胖症患者日益增多 生活不良習慣影響大

台灣亞洲大學附屬醫院家醫科醫師劉又銘指出，類似王小姐這類的患者日益增多，原因與現代人飲食習慣不節制、缺少運動有關，以致於肥胖 已成為文明病，以王小姐為例，抽血檢查結果，糖化血色素高達6.8%（正常值為5.7%），飯前及飯後血糖也明顯超標，同時合併有高血壓及脂肪肝等問題，是典型「糖尿肥胖症（簡稱糖胖症）」。

減脂針、減肥針原理 出自治療糖尿病用藥

由於肥胖程度尚未達需手術階段，經溝通後，建議採用降血糖針劑治療，同時也規畫每天健走30分鐘的運動習慣。劉又銘醫師強調，各種治療糖尿病用藥，目的都是為了控制血糖達標，可以分為針劑或錠劑，但由於部分血糖藥對於控制體重也有很好的效果，且安全性高，因此也被視為「減脂針/藥」或「減肥針/藥」，其原理包括藉由葡萄糖從尿液中排出，達到降血糖作用，或者增加胰臟胰島素分泌、抑制升糖素分泌，增加飽足感與降低飢餓感，體重因攝食量減少而減輕。

使用減重藥物 應檢視自身條件

不過，劉又銘醫師也提醒，使用減重藥物必須先檢視本身條件是否符合適應症，以及有無其他的疾病，避免減肥不成反而加重病情；此外，糖友們若想要健康減重，不二法門仍是飲食控制、規律運動、改變生活型態，若是要以藥物進行減重，則要諮詢專科醫師，才能減得健康又安心。

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資料來源：健康醫療網

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