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健身狂吃「水煮餐」 小心營養不良 荷爾蒙失調

劉懿萱
健身初學者常見誤區，除了只攝取蛋白質，讓腎臟出問題外，也包括餐餐水煮餐的飲食方法。（本報資料照片）
健身初學者常見誤區，除了只攝取蛋白質，讓腎臟出問題外，也包括餐餐水煮餐的飲食方法。（本報資料照片）

Q：健身後只要攝取蛋白質食物就好？

營養師表示，運動後飲食並非只要攝取蛋白質，碳水化合物也要一併攝取，建議碳水化合物與蛋白質以3：1或4：1的比例攝取。

因為運動中主要消耗肝醣，而肝醣是由碳水化合物攝取，才能儲存在肌肉中，若沒有攝取碳水化合物、只吃蛋白質，身體便會轉而消耗肌肉中的蛋白質，讓肌肉流失更嚴重。

Q：蛋白質攝取集中在健身後那一餐，比較容易長肌肉？

台灣新北市立聯合醫院營養師林郁婷表示，建議蛋白質攝取要平均分配到每餐，不要集中在健身後的那一餐。此外，攝取過多蛋白質或只吃單一蛋白質的人，都容易造成身體負擔。

健身教練周慶安則說，飲食要均衡才是健身最重要的準則，例如一般人蛋白質攝取量為0.8g至1.2g／公斤，健身者則最多可達2g／公斤，但多數人不會這麼仔細精算，或是只買雞胸肉吃，便容易超量。

Q：運動後的「黃金補充期」是指？建議吃什麼食物？

健身初學者通常有個迷思，認為辛苦健身後馬上進食，健身的辛勞都將白費。但周慶安表示，其實運動有「黃金補充期」，運動後半小時至1小時，是身體吸收養分最完整的黃金時間，此時肌肉需要碳水化合物與蛋白質，若因為怕增加脂肪而不吃，反而會使肌肉量下降。他建議運動後，可以吃香蕉、巧克力牛奶補充養分。

運動後的最佳補品，可能是巧克力牛奶。（Getty Images）
運動後的最佳補品，可能是巧克力牛奶。（Getty Images）

Q：空腹運動可以消耗更多脂肪嗎？

有些人認為空腹運動能消耗更多脂肪，但營養師並不建議，空腹運動會讓身體處在低血糖狀態，容易發生危險。林郁婷指出，消耗脂肪多寡跟運動強度有關，她建議運動前吃一點較好消化的液態食物，比如豆漿、牛奶等。

Q：很多人推薦健身者要吃水煮餐，可降低熱量攝取，每個人都適合嗎？

健身初學者常見誤區，除了只攝取蛋白質，容易讓腎臟出問題外，也包括「餐餐水煮」的飲食方法。林郁婷不建議健身者吃水煮餐，雖然熱量比一般飲食低，但因為不用油烹煮食物，容易因油脂攝取過少，導致脂溶性營養素無法吸收、也會影響神經傳導及荷爾蒙代謝，造成營養不良、荷爾蒙失調。

周慶安認為，「每餐吃水煮餐有點痛苦」，確實有些學員一開始會吃水煮餐，但運動的力量會下降，加上每人需要的熱量不同，因此他也不建議吃水煮餐。此外，油脂也是力量訓練的一環，建議補充好油，比如亞麻仁油、魚油等。

Q：何謂碳循環飲食？健身者如何運用？

所謂碳循環飲食（碳水化合物循環飲食），是指依照訓練強度，決定碳水化合物的攝取量。周慶安說，進行低強度運動時，訓練的肌肉單位比較小，此時可以攝取比較少的碳水化合物，讓身體燃燒更多脂肪；而進行高強度運動時，則可以補充較多碳水化合物，以促進肌肉生長。

不過使用碳循環飲食前，建議找專業健身教練諮詢，必須了解食物選擇與個人一天所消耗的熱量，除了基礎代謝率所需的能量，還要計算運動與其他活動可能消耗的熱量，再依據增肌或減脂目標做調整。

運動後，可以吃香蕉補充養分。（本報資料照片）
運動後，可以吃香蕉補充養分。（本報資料照片）

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