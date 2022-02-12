我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

虎年如意操 4招強身防疫

文、圖／物理治療師簡文仁
雙手伸直按住地面或突出物，抬頭身體挺拔一腳向旁伸出，伸展腰背及下肢，換邊也做。（圖：簡文仁提供）
雙手伸直按住地面或突出物，抬頭身體挺拔一腳向旁伸出，伸展腰背及下肢，換邊也做。（圖：簡文仁提供）

新冠肺炎干擾了我們的生活作息，運動雖然變得不方便，但卻顯得更重要。就算是打了疫苗也要自己的身體產生殺手細胞抗體，利用運動來增強身體的免疫力，是虎年更該重視的健康之道。

特別設計虎年如意操共四招，希望大家能身體挺拔、肌肉有力、手腳靈活、紓解壓力，有機會就動個一、兩招。防疫期間多在家中做運動，就算被隔離，也可以方便室內小空間動一動，祝福大家都能做好防疫過好年。

一、虎踞深山 大王萬事安

動作：雙手伸直按住地面或突出物，抬頭身體挺拔一腳向旁伸出，伸展腰背及下肢，換邊也做。

作用：手腳及軀幹的用力伸展，做肌力訓練使身體挺拔。

雙手伸直按住地面或突出物，抬頭身體挺拔一腳向旁伸出，伸展腰背及下肢，換邊也做。（...
雙手伸直按住地面或突出物，抬頭身體挺拔一腳向旁伸出，伸展腰背及下肢，換邊也做。（圖：簡文仁提供）

二、虎爪前探 大家鳥獸散

動作：雙手掌用力向前張開，五指抓起再繞指繞腕往兩旁散開。

作用：手指指力握力訓練，是能靈活上肢的運動。

雙手掌用力向前張開，五指抓起再繞指繞腕往兩旁散開。（圖：簡文仁提供）
雙手掌用力向前張開，五指抓起再繞指繞腕往兩旁散開。（圖：簡文仁提供）

雙手掌用力向前張開，五指抓起再繞指繞腕往兩旁散開。（圖：簡文仁提供）
雙手掌用力向前張開，五指抓起再繞指繞腕往兩旁散開。（圖：簡文仁提供）

三、虎口大吼 嚇到全身抖

動作：張口大吼，再放鬆全身抖動。

作用：大吼可以紓壓並強化呼吸，全身抖動放鬆全身，並律動調節自律神經。

張口大吼，再放鬆全身抖動。（圖：簡文仁提供）
張口大吼，再放鬆全身抖動。（圖：簡文仁提供）

四、虎躍向前  防疫過好年

動作：雙腳一前一後向上跳躍，若不方便跳躍起來，身體可以上下起伏，雙手呈虎爪向前伸出，收回抱胸再比讚。

作用：跳躍是有氧運動，強化腿力及反應，不跳起只是起伏也可以訓練腿力及律動，同時伸展強化上肢。

雙腳一前一後向上跳躍，若不方便跳躍起來，身體可以上下起伏，雙手呈虎爪向前伸出，收...
雙腳一前一後向上跳躍，若不方便跳躍起來，身體可以上下起伏，雙手呈虎爪向前伸出，收回抱胸再比讚。（圖：簡文仁提供）
雙腳一前一後向上跳躍，若不方便跳躍起來，身體可以上下起伏，雙手呈虎爪向前伸出，收...
雙腳一前一後向上跳躍，若不方便跳躍起來，身體可以上下起伏，雙手呈虎爪向前伸出，收回抱胸再比讚。（圖：簡文仁提供）

防疫 肌肉 疫苗

上一則

保健Q&A／平時很養生 也會腦中風？

延伸閱讀

紐約州新冠住院人數 大降 65%

紐約州新冠住院人數 大降 65%

芝市28日起 室內免戴口罩 停查疫苗卡

芝市28日起 室內免戴口罩 停查疫苗卡
防新冠「物傳人」 杭州要求進口商品專賣店停業受檢

防新冠「物傳人」 杭州要求進口商品專賣店停業受檢
疫情趨緩 紐約州、麻州等解除部分口罩令、接種令

疫情趨緩 紐約州、麻州等解除部分口罩令、接種令

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

退休後老是丟三落四 是「失智症」提早報到嗎？

2022-02-07 01:20
圖片來源 ／健康醫療網

腦出血中風請牢記「FAST」口訣 掌握黃金救援3小時

2022-02-09 01:00
民眾常常覺得植物油比較健康，但植物油其實也含飽和脂肪酸，只是量比較少。 (Getty Images)

別再「滴油不沾」 小心皮膚變差、腸胃卡卡

2022-02-11 02:30
高血脂患者飲食要特別注意，食物烹調宜選用清蒸、水煮，多吃新鮮蔬菜、全穀食品。（本報資料照片）

調節血脂 養成8個好習慣

2022-02-07 02:00
基隆市衛生局表示，年後1個月是減重黃金期，體重有「記憶效應」，若一直居高不下，身體習慣這樣的體重之後，將會讓減重結果大打折扣。圖／基隆市衛生局提供

體重有記憶效應 燃脂大作戰 年後1個月是減重黃金期

2022-02-06 05:14
（圖：健康醫療網提供）

經期改變不是更年期唯一症狀 多觀察「這些」身體變化

2022-02-07 01:00

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一

美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一