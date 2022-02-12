虎年如意操 4招強身防疫

雙手伸直按住地面或突出物，抬頭身體挺拔一腳向旁伸出，伸展腰背及下肢，換邊也做。（圖：簡文仁提供）

新冠肺炎干擾了我們的生活作息，運動雖然變得不方便，但卻顯得更重要。就算是打了疫苗 也要自己的身體產生殺手細胞抗體，利用運動來增強身體的免疫力，是虎年更該重視的健康之道。

特別設計虎年如意操共四招，希望大家能身體挺拔、肌肉 有力、手腳靈活、紓解壓力，有機會就動個一、兩招。防疫 期間多在家中做運動，就算被隔離，也可以方便室內小空間動一動，祝福大家都能做好防疫過好年。

一、虎踞深山 大王萬事安

動作：雙手伸直按住地面或突出物，抬頭身體挺拔一腳向旁伸出，伸展腰背及下肢，換邊也做。

作用：手腳及軀幹的用力伸展，做肌力訓練使身體挺拔。

雙手伸直按住地面或突出物，抬頭身體挺拔一腳向旁伸出，伸展腰背及下肢，換邊也做。（圖：簡文仁提供）

二、虎爪前探 大家鳥獸散

動作：雙手掌用力向前張開，五指抓起再繞指繞腕往兩旁散開。

作用：手指指力握力訓練，是能靈活上肢的運動。

雙手掌用力向前張開，五指抓起再繞指繞腕往兩旁散開。（圖：簡文仁提供）

雙手掌用力向前張開，五指抓起再繞指繞腕往兩旁散開。（圖：簡文仁提供）

三、虎口大吼 嚇到全身抖

動作：張口大吼，再放鬆全身抖動。

作用：大吼可以紓壓並強化呼吸，全身抖動放鬆全身，並律動調節自律神經。

張口大吼，再放鬆全身抖動。（圖：簡文仁提供）

四、虎躍向前 防疫過好年

動作：雙腳一前一後向上跳躍，若不方便跳躍起來，身體可以上下起伏，雙手呈虎爪向前伸出，收回抱胸再比讚。

作用：跳躍是有氧運動，強化腿力及反應，不跳起只是起伏也可以訓練腿力及律動，同時伸展強化上肢。