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小腹婆當心 別踩中「瘦腰」六大地雷

健康醫療網
許多人認為呼拉圈重量越重，效果越佳，但腰部受力過大可能導致肌肉拉傷。(Getty Images)
許多人認為呼拉圈重量越重，效果越佳，但腰部受力過大可能導致肌肉拉傷。(Getty Images)

經醫師專業規畫及建議，台灣藝人小禎藉由增肌減脂機突破健身瓶頸，表示自己現在在去健身房前，會先使用增肌減脂機當作「暖身」，運動完有事半功倍之感。

新冠肺炎疫情後，「變腫病毒」肆虐，而近年來全球颳起健身風潮，其中「腰內肉」及「小腹婆」也成為最多人想解決的問題。皮膚科醫師王朝輝表示，坊間流行的腰、腹部塑形方式有些不但達不到效果，甚至還可能傷身，民眾群起仿效之前最好先尋求專業醫師建議。

「腰瘦六大招」　優缺點大剖析

針對近幾年來最常使用的瘦腰方式，王朝輝醫師一一分析：

1.仰臥起坐

施作方便，但因其多為腹直肌上方使力，若鍛鍊方式錯誤可能造成肌肉不均，或因姿勢不良而導致腰椎、尾椎負擔。

2.塑身衣

並無實際減脂功效，且長期壓迫腸胃恐影響食慾，並導致胃食道逆流；穿脫不便，部分民眾使用時會有憋尿現象，進而造成泌尿問題。

3.呼拉圈

為有氧運動，因此需持續使用30分鐘以上才會有減脂效果；許多人認為呼拉圈重量越重，效果越佳，但腰部受力過大可能導致肌肉拉傷，使用呼拉圈時因軸心位於中軸骨，持續碰撞也恐造成椎間盤突出。

4. 腹肌貼片

若民眾本身有至健身房運動習慣，可藉由腹肌貼片增強效果，但過度使用可能造成肌肉痙攣。

5. 腹部燃脂劑

多含刺激成分，可能影響神經系統，造成心跳加快、頭暈頭痛、失眠等問題。

6.瘦身霜

民眾感受到的熱感並非脂肪在燃燒，內含辣椒素、薄荷等成分刺激性較高，易引發皮膚過敏反應，甚至造成毛囊炎、溼疹等問題。

女星小禎為追求瘦身也曾試過穿塑身衣、瘦身霜等方式，但都成效不彰，後來藉由培養運動習慣、勤跑健身房鍛鍊完美體態。小禎表示，過去肌肉量不足，光是搬個東西都會腰痠背痛，健身有成後對生活有很多正面影響。但小禎也說，年過35歲代謝確實會變差，要練出馬甲線不容易，尤其針對部分小肌群，或東方人較難鍛鍊的翹臀，仍容易遇上健身撞牆期。

經王朝輝醫師專業規畫及建議，小禎藉由增肌減脂機突破健身瓶頸，表示自己現在在去健身房前，會先使用增肌減脂機當作「暖身」，運動完有事半功倍之感。

增肌減脂機如何作用？原來是透過高能量電磁場讓肌肉產生電位差，電流通過去刺激肌肉運動，此為「增肌」；而因脂肪有電阻，電流通過時也可觸發自由脂肪酸的釋放，進而協助脂肪細胞代謝，就達到所謂的「減脂」。

王朝輝醫師強調，有些人會擔心若有使用心臟節律器等電子產品，能同時使用增肌減脂機嗎？答案是可以，只是要注意使用時，避免過度靠近心臟位置，針對腹部與遠端肌肉使用上並無太大問題，若民眾有疑慮也可與主治醫師討論過後再使用。

持久規律的運動及均衡飲食是維持身材的關鍵，增肌減脂機協助增加肌肉張力及耐力，作用原理趨近於運動與健身，也因此成為懶人健身法的首選。

王朝輝醫師提醒，透過儀器設備增肌需經專業醫師規劃及操作，此儀器問世，除了協助年輕、愛美族群鍛鍊肌肉線條，也可幫助年長者維持肌肉功能，遠離肌肉無力、衰弱症等問題。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

仰臥起坐若鍛鍊方式錯誤或姿勢不良，可能造成肌肉不均及腰椎、尾椎負擔。(Getty...
仰臥起坐若鍛鍊方式錯誤或姿勢不良，可能造成肌肉不均及腰椎、尾椎負擔。(Getty Images)

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