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降血糖藥「瘦瘦筆」減重 恐引發副作用

陳雨鑫
瘦瘦筆成分為降血糖藥物，被發現有減重效果，讓不少民眾趨之若鶩，但民眾若逕自使用恐會出現低血糖、嘔吐、頭暈等副作用。（記者陳雨鑫／攝影）
瘦瘦筆成分為降血糖藥物，被發現有減重效果，讓不少民眾趨之若鶩，但民眾若逕自使用恐會出現低血糖、嘔吐、頭暈等副作用。（記者陳雨鑫／攝影）

據營養調查，超過標準BMI≥24即屬過重。現今社會，減重已成「全民運動」。不少藝人、網紅看準減重商機，大力推薦施打「瘦瘦筆」，即可抑制食欲，不必刻意斷食也能達到減重效果，民眾趨之若鶩，連網路都能買到瘦瘦筆。

究竟「瘦瘦筆」是什麼東西？醫師警告，瘦瘦筆成分是一種降血糖成分「腸泌素」，高劑量使用確實具抑制食欲效果，但未經醫師處方使用，恐導致嚴重副作用威脅性命。

抑制糖友食欲 協助減重

台北醫學大學附設醫院體重管理中心主任徐偉峻表示，瘦瘦筆的主成分為利拉魯肽，它是一種GPL-1類似物，即腸泌素的一種。人類進食後，血糖會開始上升，腸道此時會分泌腸泌素促使胰島素開始分泌，幫助血中葡萄糖進入到肌肉或是肝臟中，儲存成能量，同時會抑制升糖素分泌，告訴肝臟可以減少製造葡萄糖，而腸泌素也會降低胃排空的速度，抑制患者食欲，使血糖上升的速度減緩。

徐偉峻指出，過去在臨床上，利拉魯肽主要使用在第二型糖尿病的患者身上，協助抑制患者血糖上升，有研究發現，提高使用利拉魯肽劑量的糖友，會抑制糖友食欲，出現體重減輕現象，轉而研究利拉魯肽是否有協助減重的可能性，最後被證實有效。

依照現行仿單，使用利拉魯肽作為減重使用，BMI值需超過30，或是BMI值27有合併其他慢性疾病。

徐偉峻強調，並不是每一個人都可以使用瘦瘦筆。有甲狀腺髓質癌病史或家族病史、甲狀腺功能低下、肝腎功能不全、發炎性腸道疾病、75歲以上高齡者或18歲以下者、懷孕婦女、備孕婦女或是正在哺餵母乳婦女等，都不建議使用。

瘦瘦筆亂用 有人胃出血

桃園長庚醫院新陳代謝科主治醫師林嘉鴻表示，有些民眾隨意亂用瘦瘦筆，劑量不對，導致腸胃道過度反應，出現惡心嘔吐症狀，嚴重者會吐到胃出血，其餘還包含急性胰臟炎、膽囊炎等。

有些患者為求效率，使用瘦瘦筆還搭配其他減肥產品，反而把身體搞壞，甚至發生低血糖現象。林嘉鴻指出，即使依照醫師處方可使用瘦瘦筆減重，不搭配飲食改變，最終也不會有減重效果。

徐偉峻說，瘦瘦筆的使用不一定每個人都有效，一個療程為12周施打，每天施打一次，從低劑量0.6毫克施打，每15天依序調高劑量，分別為1.2毫克、2.4毫克，最後為3.0毫克，施打後第一天就會開始出現食欲不振情況，抑制民眾飲食量，希望在抑制食欲的過程，幫助民眾養成減少進食、減少攝取過多熱量的習慣。若療程結束，體重沒有減少5％，表示無顯著效果，應改採其他的方式減重。

瘦瘦筆成分為降血糖藥物，被發現有減重效果，讓不少民眾趨之若鶩，但民眾若逕自使用恐...
瘦瘦筆成分為降血糖藥物，被發現有減重效果，讓不少民眾趨之若鶩，但民眾若逕自使用恐會出現低血糖、嘔吐、頭暈等副作用。（記者陳雨鑫／攝影）

減重 血糖 糖尿病

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