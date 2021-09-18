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疫情下戴口罩怎運動？教練：鼻吸嘴吐循序漸進

中央社／台北18日電
戴口罩運動容易汗涔涔或氣喘吁吁，但已成為疫情時代戶外運動必備品。(中央社)
戴口罩運動容易汗涔涔或氣喘吁吁，但已成為疫情時代戶外運動必備品。(中央社)

口罩運動成為疫情時代新風貌。體適能教練提醒，必須調整強度和節奏，約需循序漸進調整2到3周，心肺運動可採「鼻吸嘴吐」原則；口罩易堆積水氣，連續運動30分鐘以上就要更換，以免影響呼吸。

雖然戴口罩運動容易汗涔涔或氣喘吁吁，但儼然成為疫情時代戶外運動必備品。2020東京奧運桌球代表隊體能訓練師、心運動體能訓練中心總教練羅友威說，戴口罩運動時因為呼吸進鼻腔的濕度較高，必須調整運動強度及節奏，如果民眾仍依過去習慣的課表運動，很可能會造成缺氧或過度換氣。

羅友威以重量訓練為例指出，戴口罩訓練時，組間休息時間必須拉長，甚至不同動作之間要穿插休息時間。

他表示，如果是心肺運動時，要練習用「鼻子吸氣，嘴巴吐氣」，這種方式能增加氧氣交換率、二氧化碳排出率；但若是戴口罩從事球類運動，人體較難專注控制呼吸，就得循序漸進調整。

羅友威說，口罩容易堆積水氣，一旦有水氣將會造成呼吸不順，如果是連續性運動，建議30到40分鐘就更換一次

羅友威指出，如果以一周運動2、3次計算，身體大約2到3周就會逐漸適應戴口罩；若運動時呼吸交換狀況不理想，還是需將口罩拿下來透透氣，確保人身安全。

肌力體能教練盧裕文觀察，前段時間疫情爆發時，人們只能待在家，容易打亂生理時鐘，飲食也傾向不規律，人類習慣靜態生活，體能反而下降；但剛回復訓練往往會高估自己的體能，稍有不慎反而易造成運動傷害。

盧裕文表示，配合防疫措施現在都要戴口罩重訓，他也會重新調整學員運動強度，讓學生能夠循序漸進，慢慢習慣戴口罩運動。

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