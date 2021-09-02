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減重只靠節食必失敗 中醫師：掌握經期黃金時刻

健康醫療網
中醫認為「暖則生，寒則殺」、「寒則凝，凝則不通」，再再提醒我們寒涼性食物對身體機能的影響；例如月經期間多食寒涼，容易導致血液凝滯體內而排不出來，甚者會造成閉經。（本報資料照片）
中醫認為「暖則生，寒則殺」、「寒則凝，凝則不通」，再再提醒我們寒涼性食物對身體機能的影響；例如月經期間多食寒涼，容易導致血液凝滯體內而排不出來，甚者會造成閉經。（本報資料照片）

一般女性月經以28天為一個周期，中醫師康涵菁建議，月經來潮第一、二天比較不舒服可以休息，但還是必須忌口，並且在月經量少後搭配一些簡單緩和的運動，比如瑜伽，快走，騎腳踏車等等，都有助於促進血液循環、幫助經血排淨以及減緩經期疼痛感。通常減重最佳時機為月經來第七天到第20天，也就是月經剛結束的時間。大約是生理期後的兩周內，由於荷爾蒙改變，使得食欲下降、代謝提升，可說是瘦身的絕佳黃金時刻，此時實行正確的飲食控制，再搭配積極的運動計畫，減肥效果將能事半功倍。

生理期間 多注意保暖

是由月經來潮的第一天算起到月經結束為止的4～5天時間。此周期，身體代謝緩慢容易水腫。女性經期處於失血狀態，身體比較虛弱，並不宜節食，這時可以放慢減重的速度，並且要注意保暖。康涵菁提醒，為了預防貧血，多補充一些含鐵豐富的食物，如肉類以紅肉最好，搭配深綠色蔬菜、豆類、加上番石榴、櫻桃有助於鐵質吸收。

中醫認為「暖則生，寒則殺」、「寒則凝，凝則不通」，再再提醒我們寒涼性食物對身體機能的影響；例如月經期間多食寒涼，容易導致血液凝滯體內而排不出來，甚者會造成閉經。其實像生菜沙拉、生機飲食都得要「謹食、慎食」。當腸胃經過經期更需要的應該是能夠「暖胃」帶動生理機能，啟動循環的食物。

此周期，不適合從事劇烈運動，放鬆心情做做和緩的筋骨舒展倒是不錯的選擇。

經期後一周 減重最佳時機

月經結束後，進入周期第7-14天（低溫期），此時是代謝的最佳時期，女性身體內的雌性激素分泌相對比較旺盛，新陳代謝快、消化功能佳，是減重最佳時機。所以要進行正確的飲食控制，並且可進行稍劇烈的運動，最好要達到「333原則」，即運動時心跳速度須達每分鐘130下以上、每次運動需維持30分鐘以上、每星期須運動3次以上。

緩減期代謝仍快 持續運動

周期的第15-21天，此階段的身體狀況是體溫逐漸上升、新陳代謝較上階段稍緩但仍是快的、食欲漸增營養吸收好、乳房微微發脹刺痛等，要特別控管食物的攝取。選擇「高纖、高蛋白、低糖、低脂、低鹽、低碳水化合物」的飲食，若食欲大增，不妨以蒟弱、仙草、寒天等，較有飽足感的食物來充飢。另外，持續運動仍是必要的。

這時卵巢將進行排卵，這個時候身體內的激素水準恢復相對平衡狀態，效果會比速減期慢一些。此時的飲食習慣要特別注意，鞏固減肥效果最重要，否則會反彈，可少食多餐，最好能搭配運動。

經期前一周 減重停滯期

通常第22-28天為減重的停滯期，因黃體素分泌關係，造成水分滯留體內，體重會增加1～2公斤，水腫嚴重者甚至會增加3公斤之多。此周期容易心煩氣躁，體重稍微上升、皮脂腺分泌旺盛、容易長痘痘。此時，千萬要保持健康的節食，別放縱口欲，這可會胖的很快。嚴格控管下，這階段雖然有時體重下降不明顯，但生理期過後體重可能會迅速地下降1-3公斤！飲食建議可以用紅豆、薏仁煮水喝，消除浮腫，飲食清淡、減少鹽分攝取。

減肥計畫：減重效果停滯，須鞏固效果。由於受到黃體素的影響，皮膚會變得油膩，身體容易水腫，體重開始停滯，而且食欲大增，情緒也不穩定。此時應吃清淡食物、多喝水，選擇緩和的運動，鞏固之前的減肥效果。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

中醫認為「暖則生，寒則殺」、「寒則凝，凝則不通」，再再提醒我們寒涼性食物對身體機...
中醫認為「暖則生，寒則殺」、「寒則凝，凝則不通」，再再提醒我們寒涼性食物對身體機能的影響；例如月經期間多食寒涼，容易導致血液凝滯體內而排不出來，甚者會造成閉經。（本報資料照片）

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