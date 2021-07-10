我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

飲食6方法 宅家防疫吃不胖

黃惠群
善用低油烹調、養成每天量體重等習慣，可避免體重失控，或因肥胖增加染疫後的重症風險。(取材自ingimage)
善用低油烹調、養成每天量體重等習慣，可避免體重失控，或因肥胖增加染疫後的重症風險。(取材自ingimage)

長時間不出門，很多人會靠「吃」打發時間、穩定情緒，導致三餐不規律、作息混亂，最後甚至體重直線上升。要想居家防疫健康又享「瘦」，台灣衛福部國民健康署組長羅素英建議，要訂出生活作息規畫、均衡攝取各類食物、搭配規律運動及充足睡眠，並提出「宅而不胖飲食六原則」，避免民眾體重失控，或因肥胖增加染疫後的重症風險。

用餐時先喝湯再吃菜

湯品部分，以清湯為主，避免勾芡或濃湯，並將超過半碗份量的蔬菜夾到碗中，其中至少有一道是深綠色蔬菜，建立吃足蔬菜的好習慣。

菜肉相伴取代大肉塊

肉品攝取部分，羅素英表示，家中備餐或點購外賣時，要選擇如番茄炒蛋、芥藍肉絲、豆干芹菜等菜色，避免單點控肉、排骨等大塊肉類。

低油烹調

烹調方式建議「低油」，可多選擇蒸、煮、烤、微波等烹調法，以取代油炸、煎等高熱量烹調方法。

用蔬果取代零食

除了正餐，平時可準備一些方便食用的蔬果，如小黃瓜、大番茄、蘋果、香蕉等，當餐間肚子餓時，即可取用，不但有助於達到一天應攝取的蔬果建議量，更可取代吃零食的習慣。

點心與家人分享

羅素英說，大多數的零食點心都隱藏高鹽、高熱量、高脂肪三大問題，若仍想吃，最好與家人、其他人一起分享，或是先以「小包裝」分裝，每次適量取用。

養成每天量體重習慣

除了飲食控制，每天量體重可以掌握體重狀況，一發現有上升趨勢，就要調整飲食，維持良好運動習慣。

台灣 肥胖 防疫

上一則

阿茲海默新藥改限初期症狀用 食藥局新規定

延伸閱讀

東奧再爆確診 塞爾維亞代表團5人全隔離

東奧再爆確診 塞爾維亞代表團5人全隔離
遊客踩紅線 景點防疫提心吊膽 在地人哀求：別害人害己

遊客踩紅線 景點防疫提心吊膽 在地人哀求：別害人害己
7月12微解封？ 縣市長多不看好

7月12微解封？ 縣市長多不看好
新聞評論／中央地方急功務虛 解封之日難期待

新聞評論／中央地方急功務虛 解封之日難期待

熱門新聞

(Medicare.gov)

將滿65歲未領取退休金 怎樣申請紅藍卡

2021-07-07 02:01
（圖：健康醫療網提供）

心肌梗塞不能拖 謹記「保心三招」別錯過黃金治療期

2021-07-04 00:15

人的壽命 可否用醫療技術來無限制延長？

2021-07-04 15:25
走出紐約長老會皇后醫院，在藍天下自在呼吸，真是可貴。(圖皆由作者提供)

確診者告白…「喘」過才知有多苦

2021-07-04 12:00
(取材自健康醫療網)

魚刺卡喉嚨靠自救？處理不善恐有生命危險

2021-07-03 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

疫情趨緩別忘健檢 醫提醒大腸癌4徵兆

2021-07-08 01:15

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？