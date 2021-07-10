飲食6方法 宅家防疫吃不胖

善用低油烹調、養成每天量體重等習慣，可避免體重失控，或因肥胖增加染疫後的重症風險。(取材自ingimage)

長時間不出門，很多人會靠「吃」打發時間、穩定情緒，導致三餐不規律、作息混亂，最後甚至體重直線上升。要想居家防疫 健康又享「瘦」，台灣 衛福部國民健康署組長羅素英建議，要訂出生活作息規畫、均衡攝取各類食物、搭配規律運動及充足睡眠，並提出「宅而不胖飲食六原則」，避免民眾體重失控，或因肥胖 增加染疫後的重症風險。

用餐時先喝湯再吃菜

湯品部分，以清湯為主，避免勾芡或濃湯，並將超過半碗份量的蔬菜夾到碗中，其中至少有一道是深綠色蔬菜，建立吃足蔬菜的好習慣。

菜肉相伴取代大肉塊

肉品攝取部分，羅素英表示，家中備餐或點購外賣時，要選擇如番茄炒蛋、芥藍肉絲、豆干芹菜等菜色，避免單點控肉、排骨等大塊肉類。

低油烹調

烹調方式建議「低油」，可多選擇蒸、煮、烤、微波等烹調法，以取代油炸、煎等高熱量烹調方法。

用蔬果取代零食

除了正餐，平時可準備一些方便食用的蔬果，如小黃瓜、大番茄、蘋果、香蕉等，當餐間肚子餓時，即可取用，不但有助於達到一天應攝取的蔬果建議量，更可取代吃零食的習慣。

點心與家人分享

羅素英說，大多數的零食點心都隱藏高鹽、高熱量、高脂肪三大問題，若仍想吃，最好與家人、其他人一起分享，或是先以「小包裝」分裝，每次適量取用。

養成每天量體重習慣

除了飲食控制，每天量體重可以掌握體重狀況，一發現有上升趨勢，就要調整飲食，維持良好運動習慣。