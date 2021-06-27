養生／用餐桌椅 宅家也能健身
疫情逐漸緩解，在宅家期間許多人都養成了運動的習慣，專業健身教練小胖老師表示，其實利用家中的餐桌、餐椅，並自備一張瑜伽墊，只要不到2坪的空間，就可以達到鍛鍊全身的目的，每次20分鐘，不只能夠舒展筋骨，對於長期久坐、打電腦的民眾都十分受用。
待在家中長時間工作，為改善電腦族彎腰駝背、背部及肩頸疼痛的問題。小胖老師建議，可以考慮「餐桌無痛背部訓練」，重點在於背肌訓練與腰部伸展，他接著分析，一般民眾對於腹部、背部的肌肉群最容易忽略訓練，加上長時間打電腦、沙發坐姿不良影響，容易引起病痛，此外由於背肌的位置比較不容易察覺，平常更不容易去鍛鍊。
首先「水平划船」可以理解成利用餐桌練習的引體向上，對肩膀和背部也有意想不到的效果。透過雙腳支撐、一般入門練習的難度並不會太大，經常練習更有助於上半身肌肉的加強。
再來是「麥可前傾」，顧名思義就是跟麥可傑克森一樣地45度向前傾斜，透過餐桌來達成伏地挺身的運動目的，對於肩關節屈曲肌群、肩關節水平內收肌群、肩胛骨外展肌群，肘關節伸展肌群、軀幹穩定肌群、下肢穩定肌群都有很好的訓練效果。
最後是「螃蟹力士」，這訓練能有效加強臂力與背部力量的強化。
一張椅子 練好核心肌群
倘若你是租屋族，房間內沒有餐桌可以使用，透過一張椅子同樣可以達到鍛鍊全身的效果。小胖老師分析，利用椅子在家將基礎肌力、核心練好，包括腹橫肌、骨盆底肌、多裂肌以及橫膈膜，不但可以提高身體穩定度，對於運動表現、加速消脂的效率都會更好。
第一個動作是「超人飛」可以有效加強核心肌群、動作困難度低，非常適合初學者入門操作，也能有效舒緩長期坐姿帶來的肌肉緊繃症狀。
再來「仰面平板走路」讓頭、身體和腿成一直線，可以有效消除腹部和上半身的贅肉，也能鍛鍊背部、臀部和全身的肌肉；走路的動作更能加強大腿肌群。若想增加強度，「左右登階」可以一次訓練到腰大肌、臀大肌、腹肌、背肌以及股四頭肌，在室內甚至家中都能輕鬆完成，是最佳的室內有氧運動之一。
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