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養生／用餐桌椅 宅家也能健身

／張瑞傑
水平划船1：在餐桌下躺平，雙手抓在桌面上、寬度大約大於肩膀一個手掌。（記者沈昱嘉／攝影）
水平划船1：在餐桌下躺平，雙手抓在桌面上、寬度大約大於肩膀一個手掌。（記者沈昱嘉／攝影）

疫情逐漸緩解，在宅家期間許多人都養成了運動的習慣，專業健身教練小胖老師表示，其實利用家中的餐桌、餐椅，並自備一張瑜伽墊，只要不到2坪的空間，就可以達到鍛鍊全身的目的，每次20分鐘，不只能夠舒展筋骨，對於長期久坐、打電腦的民眾都十分受用。

待在家中長時間工作，為改善電腦族彎腰駝背、背部及肩頸疼痛的問題。小胖老師建議，可以考慮「餐桌無痛背部訓練」，重點在於背肌訓練與腰部伸展，他接著分析，一般民眾對於腹部、背部的肌肉群最容易忽略訓練，加上長時間打電腦、沙發坐姿不良影響，容易引起病痛，此外由於背肌的位置比較不容易察覺，平常更不容易去鍛鍊。

水平划船2：用力拉起上半身，讓胸口靠近桌底後，再緩慢放鬆、伸直手臂。一小組重複八...
水平划船2：用力拉起上半身，讓胸口靠近桌底後，再緩慢放鬆、伸直手臂。一小組重複八次。（記者沈昱嘉／攝影）

首先「水平划船」可以理解成利用餐桌練習的引體向上，對肩膀和背部也有意想不到的效果。透過雙腳支撐、一般入門練習的難度並不會太大，經常練習更有助於上半身肌肉的加強。

麥可前傾1：雙手手掌撐在桌面上，呈現伏地挺身預備動作，注意雙手手掌窄於肩膀、寬度...
麥可前傾1：雙手手掌撐在桌面上，呈現伏地挺身預備動作，注意雙手手掌窄於肩膀、寬度大約一個手掌寬。（記者沈昱嘉／攝影）
麥可前傾2：然後慢慢地讓胸口靠近手掌後再推起，注意手肘盡可能夾緊身體。重複八次。...
麥可前傾2：然後慢慢地讓胸口靠近手掌後再推起，注意手肘盡可能夾緊身體。重複八次。（記者沈昱嘉／攝影）

再來是「麥可前傾」，顧名思義就是跟麥可傑克森一樣地45度向前傾斜，透過餐桌來達成伏地挺身的運動目的，對於肩關節屈曲肌群、肩關節水平內收肌群、肩胛骨外展肌群，肘關節伸展肌群、軀幹穩定肌群、下肢穩定肌群都有很好的訓練效果。

螃蟹力士1：懸吊在桌子下面，將雙手抓緊桌面，往右邊側向移動三步、再往左移動三步為...
螃蟹力士1：懸吊在桌子下面，將雙手抓緊桌面，往右邊側向移動三步、再往左移動三步為一次。（記者沈昱嘉／攝影）
螃蟹力士2：注意屁股要離開地面，一小組左右重複四次。（記者沈昱嘉／攝影）
螃蟹力士2：注意屁股要離開地面，一小組左右重複四次。（記者沈昱嘉／攝影）

最後是「螃蟹力士」，這訓練能有效加強臂力與背部力量的強化。

一張椅子 練好核心肌群

倘若你是租屋族，房間內沒有餐桌可以使用，透過一張椅子同樣可以達到鍛鍊全身的效果。小胖老師分析，利用椅子在家將基礎肌力、核心練好，包括腹橫肌、骨盆底肌、多裂肌以及橫膈膜，不但可以提高身體穩定度，對於運動表現、加速消脂的效率都會更好。

超人飛1：雙手支撐椅面，呈現伏地挺身預備動作，右手、左腳同時離地，停留一個呼吸時...
超人飛1：雙手支撐椅面，呈現伏地挺身預備動作，右手、左腳同時離地，停留一個呼吸時間後換邊操作。（記者沈昱嘉／攝影）
超人飛2：動作過程中盡可能放慢速度，左右互換十次為一小組。（記者沈昱嘉／攝影）
超人飛2：動作過程中盡可能放慢速度，左右互換十次為一小組。（記者沈昱嘉／攝影）

第一個動作是「超人飛」可以有效加強核心肌群、動作困難度低，非常適合初學者入門操作，也能有效舒緩長期坐姿帶來的肌肉緊繃症狀。

仰面平板走路1：坐姿後，以雙手支撐椅面，大拇指朝前，慢慢將屁股離開椅面，讓肚子上...
仰面平板走路1：坐姿後，以雙手支撐椅面，大拇指朝前，慢慢將屁股離開椅面，讓肚子上推、胸腰臀呈現一直線。（記者沈昱嘉／攝影）
仰面平板走路2：上半身不動、下半身原地抬腿慢走十次一小組。（記者沈昱嘉／攝影）
仰面平板走路2：上半身不動、下半身原地抬腿慢走十次一小組。（記者沈昱嘉／攝影）

再來「仰面平板走路」讓頭、身體和腿成一直線，可以有效消除腹部和上半身的贅肉，也能鍛鍊背部、臀部和全身的肌肉；走路的動作更能加強大腿肌群。若想增加強度，「左右登階」可以一次訓練到腰大肌、臀大肌、腹肌、背肌以及股四頭肌，在室內甚至家中都能輕鬆完成，是最佳的室內有氧運動之一。

左右登階1：右腳踩上椅面、左腳跟上，然後左右互換，訓練大腿肌力。（記者沈昱嘉／攝...
左右登階1：右腳踩上椅面、左腳跟上，然後左右互換，訓練大腿肌力。（記者沈昱嘉／攝影）
左右登階2：右上右下五次後，換左上左下五次為一小組。（記者沈昱嘉／攝影）
左右登階2：右上右下五次後，換左上左下五次為一小組。（記者沈昱嘉／攝影）

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