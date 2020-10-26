吃萊豬牛能「增肌減脂」？醫師點出一關鍵：不可能

醫師表示，多吃含瘦肉精的肉類，不可能有解脂增肌的減肥效果。 （本報資料照片）

瘦肉精「萊克多巴胺」在網路成為被熱搜的關鍵字，在減肥門診中，也有許多病人很認真地提出一個問題，「餵食牛或豬瘦肉精後，可以增加其肌肉 含量，那我們多吃一些含瘦肉精的肉，是否也有減肥的效果？」

瘦肉精的主成分為乙型腎上腺素受體促進劑（Beta-adrenergic agonist），又稱為乙型受體素，可以連結在動物組織的腎上腺受體上；其作用是讓組織接受到腎上腺素的刺激，引發類似於腎上腺素的功用，由於能使支氣管擴張，臨床上常用於治療氣喘病症，以達到增加含氧量的目的。

也因為瘦肉精有類腎上腺素的作用，在生理上會產生擬交感神經興奮的現象，進而促進動物體內的脂肪分解及蛋白質合成，同時增加動物體的瘦肉組織。如果動物是在人工餵養的環境中，長期餵食含瘦肉精成分的飼料，動物就會出現交感神經興奮症候群的症狀，如情緒暴躁、無意識攻擊行為，甚至自殺行為。

然而，瘦肉精進入動物體內後，經過肝腎的代謝，殘存在體內的濃度已非常微量，如果再經過高熱烹調，如燒烤炸過程，其大部分結構已產生變化，已不具原來擬腎上腺素的作用。

從醫學及科學角度來看，多吃含瘦肉精的肉類，是不可能有解脂增肌的作用。除了含量極少外，此類成分對人體提升新陳代謝率的作用不大，而且人體變胖的因素，依據一些文獻統計，大部分還是跟胃口增加有關。