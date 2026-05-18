吃不下比忘記更可怕 醫：6成新發失智者食欲下降

失智示意圖。(圖／123RF)

台衛生福利部新營醫院最新統計顯示，新診斷失智症個案中，高達6成已出現食欲下降，多數家屬初期並未察覺。而失智症早期症狀，往往不是記憶力退化，而是更容易被忽略的「生活行為改變」。

本身是神經內科主治醫師的新營醫院院長莊毓民指出，對於失智者，許多家屬最早注意到的變化往往出現在餐桌上；包括當事人食量明顯減少、變得挑食或飲食偏好改變、用餐速度變慢，偶爾出現拒絕進食，而家屬多半不以為意，會將這些現象解讀為「年紀大了胃口變差」、「牙口不好」或是單純情緒低落。

他強調，從臨床角度來看，這些飲食行為改變，極可能是失智症最早期行為訊號之一。 而新營醫院失智症共同照護中心最新統計指出，在100名新診斷失智症個案，高達6成已出現食欲下降現象，多數家在初期並未察覺，或僅將其視為正常的「老化厭食」。

莊毓民指出，失智症早期影響不僅是記憶力，更是整體大腦功能網絡的退化；這包括飢餓與食欲的調控中樞、情緒穩定系統與行為動機、社交反應與日常生活執行能力。

因此，「吃變少」，背後反映的是大腦功能整體改變，而非單純胃口問題。若未及早處理，可能導致營養不良、肌少症，進而加速病程惡化並增加照護壓力。

為此新營醫院導入NPI-Q（神經精神量表簡易版）系統性評估。根據圖示「失智風險雷達圖」顯示，失智症早期其實是一組行為症狀群，包括食欲下降與進食改變，在雷達圖中呈現極高頻率（數值接近3.0），是最關鍵的早期預警指標。

而食欲問題常與冷漠、焦慮、易怒及睡眠障礙同時出現。透過雷達圖可將過去家屬「說不清的變化」轉化為可追蹤、可量化的醫療數據。

新營醫院表示，失智症共同照護中心角色，已從單純疾病診斷，延伸至早期風險管理。透過NPI-Q與風險雷達概念，醫療團隊能提早辨識被忽略的早期行為變化，並建立跨層級的照護模式。 提醒家屬，當發現長輩餐碗裡飯菜剩得越來越多時，請提高警覺，及早透過專業評估。