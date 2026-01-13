不是開太慢或恍神…長者開車「頻急轉彎」恐是失智前兆

研究顯示，常開車模式出現某些變化，可能代表認知能力正在下降，病情惡化後，這些能力會受損更嚴重；示意圖。（圖／123RF）

上了年紀，開車上路風險也跟著大增，開車時出現的一些細微變化，可能是失智症 的早期警訊。一份研究發現，日常駕駛行為的改變，包括急轉彎次數增加，有機會反映出認知功能正在退化，甚至比傳統測驗更早被察覺。

英國鏡報報導，根據一項研究，失智症的「紅色警訊」可能會在駕駛行為中浮現。常開車模式出現某些變化，可能代表認知能力正在下降。

方向盤透露健康警訊

這項研究刊登於Neurology期刊，結果指出，輕度認知障礙（MCI）患者駕車通常有以下行為：

一、減少夜間行駛頻率

二、刻意變開陌生路線

三、開車出門次數減少

四、開車速度變得保守

而MCI病人有較高的機率會罹患阿茲海默症 等的神經退化性疾病。

研究團隊追蹤298名年滿65歲的受試者，在研究開始時以及之後每年進行一次認知評估，追蹤時間長達40個月。研究初期，共有56人被診斷為MCI，其餘242人則被歸類為認知功能正常。

根據Medical News Today報導，研究團隊利用具備全球定位系統的追蹤裝置或行車資料記錄器，分析參與者的駕駛行為，包括出門次數、一天中駕駛的時間、行駛距離、目的地位置、以及超速、急煞、急轉彎的發生頻率等。

在追蹤期間，與認知正常的長者相比，MCI患者外出駕駛的次數明顯較少，尤其是夜間行程。他們也較少進行長途駕駛，並傾向避開新的或不可預測的環境，只走熟悉的路線。

研究也發現，MCI患者在追蹤期間，急轉彎的次數逐漸增加。研究人員指出，部分駕駛行為的改變，例如避免長途行程或複雜環境，可能是一種因應駕駛能力下降的適應策略；而急轉彎次數增加，則可能反映實際駕駛表現的退化。

接著，研究團隊進一步分析，是否能僅根據駕駛行為來預測參與者的認知狀態。結果顯示，只靠駕駛模式，就能以相當高的準確度預測是否有MCI，其辨識效果甚至優於以認知測驗成績、性別、年齡、族群、教育程度或基因風險為基礎的模型。

研究作者在論文中寫道：「我們的研究結果顯示，數位化的駕駛生物指標有潛力成為早期辨識認知障礙的工具，並有助於強化現有對高齡者駕駛適任性的評估方式。未來研究應探討這些指標如何從正常認知發展到MCI，再進一步到失智症，並在不同族群中驗證其預測能力，同時測試透過客製化教育或支持措施來延長安全駕駛年限的可能性。」

視力改變 影響車距判斷

事實上，過去已有其他專家指出，失智症與駕駛能力改變之間存在關聯。根據美國阿茲海默症協會的說法，部分阿茲海默症或其他失智症患者，可能會出現視力改變，進而影響平衡感或閱讀能力。他們也可能無法正確判斷距離，或分辨顏色與對比，這些都會對駕駛造成困擾。

英國阿茲海默症協會提醒，失智症會影響安全駕駛所需的各項能力。病情惡化後，這些能力受損得更嚴重，代表每位失智症患者最終都將無法安全駕駛。多數阿茲海默症患者會在中期階段需要停止開車；而某些類型的失智症，由於早期症狀的關係，可能更早就必須結束駕駛生活。