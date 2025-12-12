我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

包裹送到家門口半小時就被偷 華人「心累」

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

記者楊孟蓉／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。(本報資料照片)
林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。(本報資料照片)

台灣很多家庭主婦一輩子擺脫不了責任，但全職媽媽也該像上班族，有一天可以退休。」有50多年主婦資歷的林琼姿，原是中學教師，為了子女，毅然「從校門遁入家門」，當起全職媽媽。前半生盡心扮演賢妻良母，「功成身退後，就該做回自己。」20多年來，她巡迴演講、持續寫作，已出版14本著作。

林琼姿把子女拉拔到醫學院和法學院，但真正放在心底的夢想是「環遊世界」，她也真的親身實踐。將近80歲高齡，林琼姿獨自踏上108天的壯遊，遊歷21個國家、停靠24個港口。她在旅程中結識各國朋友，因口才佳而舉辦3場演講，還以流利英、日語接受國外電視台採訪。

高齡獨旅最常被問到體力。林琼姿的答案非常實際：「體力可以訓練。」出發前8個月，她開始固定運動，幾乎每天搭捷運到淡水金色水岸，或新店碧潭的環湖步道慢跑、快走，鍛鍊心肺。

效果也令人驚豔，在希臘爬坡上碉堡時，她比同行的年輕旅伴早到十幾分鐘。她認為保持健康是退休後最重要的事，「有健康的身體，就可以做任何事情」。

林琼姿的旅行原則很簡單，就是「帶著熱情出門」。她主動交朋友、問候同行旅客、與不同國家的旅人開心聊天。很多女性出不了遠門，是放心不下老公、孩子甚至孫子，林琼姿卻直爽地說：「家裡有沒有你，根本沒差。」她環遊世界回來，家裡一切如常，更慶幸自己勇敢出發，「我今年才81歲，還有很多夢想要去追求」。

退休

上一則

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

延伸閱讀

想健康但無法長時間走路？ 10秒「微步行」更燃脂

想健康但無法長時間走路？ 10秒「微步行」更燃脂
華婦腦損傷 醫院表遺憾：手術流程符合醫療標準

華婦腦損傷 醫院表遺憾：手術流程符合醫療標準
英女星珍柏金的柏金包 286萬元拍出 內有法文親筆簽名

英女星珍柏金的柏金包 286萬元拍出 內有法文親筆簽名
川普上任以來 已三度對柏克萊加大展開調查

川普上任以來 已三度對柏克萊加大展開調查

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
藍莓富含花青素、纖維、維生素。本報資料照片

「超級水果」藍莓好處多 名醫曝最安全的洗法：值得每天吃

2025-12-10 04:17
一名中年女性分享自己靠練習瑜珈，心態和容貌轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解、體態改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Berna）

50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身

2025-12-05 19:06
冬天室內外溫差大，透過「內排汗、外發熱」的穿搭法，能有效維持身體乾爽溫暖。示意圖／Ingimage

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

2025-12-07 14:00
2023年1月，華府一名長者接種帶狀皰疹疫苗。(路透)

史丹福大學研究：1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

2025-12-07 04:05
營養師推薦，冬天可多吃「白色」食物來調理肺部，補益肺氣、增強呼吸道防禦能力。（123RF）

天冷咳不停 醫分享「蔬食進補全餐」抗發炎、潤肺補水

2025-12-08 04:22

超人氣

更多 >
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...
手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵

手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵