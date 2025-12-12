近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。(本報資料照片)

台灣很多家庭主婦一輩子擺脫不了責任，但全職媽媽也該像上班族，有一天可以退休 。」有50多年主婦資歷的林琼姿，原是中學教師，為了子女，毅然「從校門遁入家門」，當起全職媽媽。前半生盡心扮演賢妻良母，「功成身退後，就該做回自己。」20多年來，她巡迴演講、持續寫作，已出版14本著作。

林琼姿把子女拉拔到醫學院和法學院，但真正放在心底的夢想是「環遊世界」，她也真的親身實踐。將近80歲高齡，林琼姿獨自踏上108天的壯遊，遊歷21個國家、停靠24個港口。她在旅程中結識各國朋友，因口才佳而舉辦3場演講，還以流利英、日語接受國外電視台採訪。

高齡獨旅最常被問到體力。林琼姿的答案非常實際：「體力可以訓練。」出發前8個月，她開始固定運動，幾乎每天搭捷運到淡水金色水岸，或新店碧潭的環湖步道慢跑、快走，鍛鍊心肺。

效果也令人驚豔，在希臘爬坡上碉堡時，她比同行的年輕旅伴早到十幾分鐘。她認為保持健康是退休後最重要的事，「有健康的身體，就可以做任何事情」。

林琼姿的旅行原則很簡單，就是「帶著熱情出門」。她主動交朋友、問候同行旅客、與不同國家的旅人開心聊天。很多女性出不了遠門，是放心不下老公、孩子甚至孫子，林琼姿卻直爽地說：「家裡有沒有你，根本沒差。」她環遊世界回來，家裡一切如常，更慶幸自己勇敢出發，「我今年才81歲，還有很多夢想要去追求」。