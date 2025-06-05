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一吃就嗆咳、食物卡喉…長者吞嚥困難勿輕忽 恐危及性命

蕭名彥／台大醫院復健部主治醫師
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隨著年齡增長身體機能逐步退化，可能因此導致吞嚥障礙。（圖／123RF）
隨著年齡增長身體機能逐步退化，可能因此導致吞嚥障礙。（圖／123RF）

老化會讓身體機能逐步退化，也可能因此導致吞嚥障礙。一旦年長者出現吞嚥障礙，不僅影響進食與生活品質，一不小心甚至可能危及生命。

吞嚥復健對於改善吞嚥功能至關重要。隨著長照需求增加，無論是患者還是照顧者，都應認識吞嚥障礙，並了解吞嚥復健的重要性，確保年長者能夠安全進食，提升生活品質。

吞嚥4階段環環相扣，確保食物進入胃部，避免吞嚥障礙帶來風險。（圖／蕭名彥提供）
吞嚥4階段環環相扣，確保食物進入胃部，避免吞嚥障礙帶來風險。（圖／蕭名彥提供）

正常吞嚥4個階段：

1.口腔準備期：透過咀嚼、攪拌食物並混合口水，形成易吞的食團。

2.口腔期：舌頭將食團推向咽部，啟動吞嚥反射。

3.咽部期：喉部上抬、氣道關閉，食團進入食道。

4.食道期：食道蠕動，將食團送入胃部，完成吞嚥。

這4個階段環環相扣，確保食物順利進入胃部，避免吞嚥障礙帶來的健康風險。

吞嚥障礙常見於年長者、腦中風患者、頭部外傷或神經退化性疾病（如巴金森氏症、失智症）患者。發生原因包括神經損傷導致口腔或咽喉肌肉無力，以及頭頸部腫瘤、手術或放療後結構改變。此外，長期臥床、老化，或因疾病長時間未進食導致肌肉退化，也可能引發吞嚥困難。手術或插管治療後，也很常影響吞嚥功能。

常見吞嚥障礙症狀

常見吞嚥障礙的症狀，包括進食時嗆咳、吞不乾淨、食物卡喉、難以啟動或吞嚥疼痛，甚至口水也無法順利吞嚥。若不處理，可能導致吸入性肺炎、營養不良或脫水。因此，若有相關症狀應及早檢查，以免影響健康。

吞嚥復健需先找出病因，醫師透過理學檢查、內視鏡或吞嚥攝影確定診斷並評估功能缺損，再由語言治療師指導口腔與咽喉運動訓練，以及安全吞嚥技巧，搭配姿勢調整，並以水或食物進行吞嚥訓練。

吞嚥復健循序漸進

飲食質地的調整同樣關鍵，要確保食物適合吞嚥，減少嗆咳機會，同時兼顧營養與水分攝取。照顧者則需掌握安全餵食技巧，控制食物量，給予足夠時間咀嚼，並提醒患者維持正確坐姿，降低嗆咳風險。

吞嚥復健雖然費時且具挑戰，但透過持續訓練與適當照護，持之以恆，搭配專業團隊的評估與治療，許多患者都能逐步改善吞嚥功能，降低併發症風險，重拾進食的樂趣，提升生活品質。

中風 併發症 腫瘤

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