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定位設備「藏好」 失智長輩走失為何容易脫水失溫？

記者廖靜清／台北即時報導
失智長輩因行為功能及認知障礙而視角混亂，如果走失回不了家，容易死於脫水或失溫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Kouakou）
失智長輩因行為功能及認知障礙而視角混亂，如果走失回不了家，容易死於脫水或失溫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Kouakou）

台灣藝人林葉亭85歲父親失蹤多日後傳出不幸，失智老人基金會處長陳俊佑表示，失智長輩因行為功能及認知障礙，視角處於混亂世界，如果走失回不了家，確實容易死於脫水或失溫。

林葉亭父親陳屍民宅水池，陳俊佑推測，可能口渴、想喝水，許多走失的失智長輩是在水池、水溝、河床邊被尋獲，雖然認知功能異常，但生理反應口渴，就會直覺地走向水源地區，但因腦病變，無法正確判斷距離、地勢高低，以致失足跌倒。

陳俊佑說，如失智症患者合併糖尿病，走失期間未能攝取食物，短時間內就會因血糖過低而昏迷。冬天氣溫寒冷，危險性更高，一旦走失，容易失溫，死亡率提高4成。

「失智者走失是家屬心中最深的傷痛，預防措施更顯重要。」嘉義大林慈濟醫院老年醫學科主任張舜欽說，建議失智患者隨身裝置追蹤裝備，可將追蹤器放置在出門常帶必備物品中，例如，鞋子、外套、手杖等。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區神經內科主任劉建良表示，許多失智患者一再走失，「只要發生過一次，就應該想盡辦法讓個案配戴預防走失輔具」，包括協尋手鍊、GPS定位器、緊急聯絡卡、愛心布標，子女也可陪同失智長輩至警局進行指紋按捺和建檔，以提高尋獲率。

劉建良強調，大部分失智者都不肯配戴防走失設備，這也是家屬最頭痛問題，但仍應想辦法將設備藏在衣物裡，並了解產品功能。如長輩走失，也能從手鍊、GPS定位器、路人提供的協尋資料中，拼湊線索及具體位置。

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