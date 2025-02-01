我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

影／費城墜機炸出巨坑畫面曝光 起飛不到1分鐘墜毀 美4天摔4飛機釀73死

偶爾大吃大喝無妨 她分享中老年養生「關鍵在於這點調整」

世界新聞網／輯
日本造型師大草直子認為偶爾放縱自己沒問題，但要在2天內調整回正常狀態。（取材自unsplash.com＠Tyson）
日本造型師大草直子認為偶爾放縱自己沒問題，但要在2天內調整回正常狀態。（取材自unsplash.com＠Tyson）

人一旦上了年紀，難免會遇到身體逐漸退化，控制能力變差等等的毛病。如何維持身體的狀態，就該建立規律健康的生活。日本知名造型師大草直子，近來就在日本媒體上，分享自己年過50歲，如何建立健康生活。

根據日本媒體「ESSE Online」報導，大草認為在假日前或長假期間，難免會有突然想要暴飲暴食，或者比較懶散的時候。她認為偶爾放縱一下並無不妥，但重點應該在於放縱之後，該如何進行調整。

大草認為，像那種睡到很晚、大吃大喝的日子後，一定要在2天內調整回正常狀態。好比滿足口腹之慾後，接下來就得忍到肚子咕咕叫時才吃東西，並且儘量多喝水，一天僅吃一次碳水化合物、多走路等等，將之前放縱吃下去的熱量平衡回來。大草認為，比起身材胖瘦，保持自己感到舒適的狀態才是最重要的。慢慢體會自己的身體狀態和需求，是維持健康的關鍵。

另外，女性在更年期後，骨骼會迅速衰退，因此保持運動習慣，適當鍛煉肌肉也很重要。而運動的關鍵在於持續，好比早晚散步、慢跑，或者觀看 YouTube 的運動影片來進行自我鍛煉，都是不錯的方式。當感覺體力下降、身體沉重、穿不上想穿的衣服時，更不能輕易忽視，最好迅速開始行動。

上一則

蜂窩可食且營養佳 但這類人少吃為妙

延伸閱讀

老年維持體力不只要運動 走路姿勢正確才更有品質

老年維持體力不只要運動 走路姿勢正確才更有品質
西蘭花這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

西蘭花這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題
養生／預防肌少症 2招在家輕鬆訓練核心

養生／預防肌少症 2招在家輕鬆訓練核心
懶到不行？3星座LINE最愛「已讀不回」射手怕浪費時間、他回貼圖不錯了

懶到不行？3星座LINE最愛「已讀不回」射手怕浪費時間、他回貼圖不錯了

熱門新聞

佛州男子聲稱只有蛋白質、沒有蔬菜讓他減重又增進整體健康。肉食示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@alleksana）

佛州男為減重只吃肉蛋乳 手腳滲出「黃色異物」急就醫

2025-01-26 19:32
醫師表示，吃營養的早餐和早餐後散步，對心臟健康有益；示意圖。(圖／123RF)

起床時、早餐後做2件事 醫：有益心臟健康

2025-01-26 01:00
（取材自pexels）

倍速追劇、房間太冷都NG…3壞習慣恐使大腦老化

2025-01-31 18:51
搭飛機時，建議選走道位，方便活動；示意圖。（圖／123RF）

搭機長途飛行總讓人腰痠背痛 隨時動一動有這6招

2025-01-31 01:05
醫師提醒，放屁是正常的生理現象，只要多加注意飲食，就可減少放臭屁的頻率；示意圖。（圖／123RF）

經常放臭屁？2種食物要少吃 4種食物可改善

2025-01-30 01:10
專家呼籲，失智症患者不癡也不呆，他們看起來跟正常人沒有兩樣。（123RF）

林葉亭父親曾是學霸、教授 專家：失智患者不癡也不呆

2025-01-28 18:05

超人氣

更多 >
醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」