偶爾大吃大喝無妨 她分享中老年養生「關鍵在於這點調整」

日本造型師大草直子認為偶爾放縱自己沒問題，但要在2天內調整回正常狀態。（取材自unsplash.com＠Tyson）

人一旦上了年紀，難免會遇到身體逐漸退化，控制能力變差等等的毛病。如何維持身體的狀態，就該建立規律健康的生活。日本知名造型師大草直子，近來就在日本媒體上，分享自己年過50歲，如何建立健康生活。

根據日本媒體「ESSE Online」報導，大草認為在假日前或長假期間，難免會有突然想要暴飲暴食，或者比較懶散的時候。她認為偶爾放縱一下並無不妥，但重點應該在於放縱之後，該如何進行調整。

大草認為，像那種睡到很晚、大吃大喝的日子後，一定要在2天內調整回正常狀態。好比滿足口腹之慾後，接下來就得忍到肚子咕咕叫時才吃東西，並且儘量多喝水，一天僅吃一次碳水化合物、多走路等等，將之前放縱吃下去的熱量平衡回來。大草認為，比起身材胖瘦，保持自己感到舒適的狀態才是最重要的。慢慢體會自己的身體狀態和需求，是維持健康的關鍵。

另外，女性在更年期後，骨骼會迅速衰退，因此保持運動習慣，適當鍛煉肌肉也很重要。而運動的關鍵在於持續，好比早晚散步、慢跑，或者觀看 YouTube 的運動影片來進行自我鍛煉，都是不錯的方式。當感覺體力下降、身體沉重、穿不上想穿的衣服時，更不能輕易忽視，最好迅速開始行動。