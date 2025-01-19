我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

換囚服、每周洗1次澡…尹錫悅羈押送進3坪獨居房 入獄首日菜色曝

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

知名造型師林葉亭失智父親走失 醫：二大情境最為常見

記者沈能元／台北即時報導
台北榮總神經醫學中心特約醫師王培寧說，一年中，春節假期前後，為失智長輩走失高峰，常見走失情境有二，第一、家人忙著大掃除，失智長輩自己開門外出、走失；二是多在熱鬧的年貨大街、百貨公司等發生走失情形。（聯合報系資料照）
台北榮總神經醫學中心特約醫師王培寧說，一年中，春節假期前後，為失智長輩走失高峰，常見走失情境有二，第一、家人忙著大掃除，失智長輩自己開門外出、走失；二是多在熱鬧的年貨大街、百貨公司等發生走失情形。（聯合報系資料照）

知名造型師林葉亭的父親高齡85歲，患有失智症，去年11月曾有走失紀錄，林爸爸16日下午3點30分左右再度走失，林葉亭緊急報案，並在隔天透過社群求救，但事發3天，至今卻仍未有消息，尤其最近天氣變化大，她19日凌晨第3度發文，祈禱爸爸快點回家。

一森診所院長、台北榮總神經醫學中心特約醫師王培寧說，一年中，春節假期前後，為失智長輩走失高峰，常見走失情境有二，第一、如這次知名造型師林葉亭的爸爸走失，就是家人忙著大掃除，失智長輩自己開門外出、走失。

王培寧說，預防失智長輩外出，有人在家時，應將進出的大門鎖起來，或將大門鏈條的拉扣扣上，增加長輩外出的困難，增加被家人發現的機會，或加裝警報器，有人開門時，就會發出聲響提醒家人，若社區大厦有社區管理員時，也可以麻煩管理員多加注意，若發現失智長輩外出，立即通知家人；長輩隨身物品也可以加裝GPS或放入相關個人資訊，方便找尋及聯繫家人。

失智長輩走失情境二，多在熱鬧的年貨大街、百貨公司，或春節時出國旅遊、走春，前往人潮擁擠的觀光景點等，這時千萬不要一位家人顧一位失智長輩，如此心理負擔太大，應是二至三位家人一起顧，分擔照顧壓力與責任。

王培寧建議，外出時，應特別注意失智長輩上廁所時，須有同性別的家人陪同，避免長輩如廁時發生意外，或增加走失的機會，若沒有同性別家人陪同，也可使用殘障廁所或多元性別廁所，或有一個人在廁所外等待，隨時注意長輩狀況。

王培寧指出，冬天天氣寒冷，失智長輩可能不知道如何保暖，一旦走失，恐增加失溫、心肌梗塞、猝死風險，「這是家屬最緊張的地方」，因此，警消也會出動協尋失智長輩。

王培寧表示，冬天陽光少、夜晚時間較長，失智長輩容易出現日夜作息混亂，如果又遇到下雨，長時間待在家裡，也容易影響認知、定向，相對陽光露臉時，失智長者病情會較為穩定。因此，冬天時要多注意失智長輩的情緒起伏及精神行為症狀，這時家中的照明，在白天時應盡量把燈光開亮，晚上再慢慢調暗，讓失智長輩感覺日夜變化，有助穩定病情。

另外，春節時，親戚好友互到家中拜年，失智長輩可能看到好久不見的家人、親戚，心情會特別高興，但有時人太多了，或想起過往相處不好的事情，也容易造成心情低落、緊張，情緒波動較大，家人應特別注意。

失智 觀光 猝死

上一則

藥放冰箱濕氣重變質更快 用藥盒照醫囑分裝

延伸閱讀

66分局攜民安隊 派單宣傳春節安全

66分局攜民安隊 派單宣傳春節安全
亞總會分送社區春節暖心包

亞總會分送社區春節暖心包
華埠商戶協商春節停車 盼交通局加速推動解決方案

華埠商戶協商春節停車 盼交通局加速推動解決方案
85歲失智爸爸又走失了 台女星急發「求救訊號」

85歲失智爸爸又走失了 台女星急發「求救訊號」

熱門新聞

總統當選人川普的女兒伊凡卡近日接受專訪，她說重訓和高蛋白飲食讓她的外表變得不同。(路透)

伊凡卡外表變了 親自解密「兩習慣讓我更強壯」

2025-01-16 19:21
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

情侶上床後生殖器冒異味 醫揪半年前1舉動惹禍

2025-01-11 00:00
田知學說，有人倒下時，旁人撥出的一通電話，可能就是一條生命的關鍵。圖／取自布農Doc 田知學臉書

天冷有人昏倒而現場只有你一人 醫囑：照這SOP別慌

2025-01-11 14:51
有研究指出起司可以減少睡眠呼吸中止症，但有學者對此提出疑義。起司示意圖。（取材自pexels.com@Alexy Almond）

吃起司能改善睡眠呼吸中止症？ 學者更推薦其他助眠食物

2025-01-15 19:21
胸腔外科醫師謝志明（左起）、醫師許家榮主持癌細胞切除手術。（南投醫院提供）

60歲婦人不菸不酒患食道癌 醫師提醒這些高危險族群注意

2025-01-14 05:04
馬鈴薯如果發芽，千萬不要食用。（圖／123RF）

吃對馬鈴薯降心血管堵塞 發芽別碰 還有1種不建議食用

2025-01-13 01:10

超人氣

更多 >
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光
紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全
暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？