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76歲男久坐看電視疑罹肌少症 調養飲食半年腿力增強

黃寅
肌少症一般發生在中老年時期。原因包括衰老、營養不足、活動力下降，甚至可能受其他疾病影響而加速發生肌少症。（圖/123RF）
肌少症一般發生在中老年時期。原因包括衰老、營養不足、活動力下降，甚至可能受其他疾病影響而加速發生肌少症。（圖/123RF）

一名76歲男性原本在社交圈中相當活躍，但最近進食量減少，走路步伐不穩，常在家久坐看電視，以為自己年老力衰，不以為意。但他到醫院做糖尿病飲食諮詢時，營養師發現他疑有肌少症，建議從飲食著手改善體力，經過半年調養後，逐漸增強腿部肌力，已恢復可以逛大賣場的生活。

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院營養師戴翊如說，肌少症是指肌肉質量、力量和功能逐漸喪失，一般發生在中老年時期。原因包括衰老、營養不足、維生素D缺乏、活動力下降，甚至可能受其他疾病影響而加速發生肌少症。其中以營養不足的人比例為大宗。

老年人可能會因為牙口狀況導致進食量不足，當身體沒有足夠食物來源當作活動能量時，就會消耗肌肉來產生能量，所以攝取足夠熱量及蛋白質非常重要。主要蛋白質來源是豆、魚、蛋、肉類以及乳品，攝取份量則因每個人身體狀況而不同。

她說，因為肉筋不易咀嚼，所以牙口不好的老年人容易降低進食意願，建議可從3個面向改變。

一、選擇：

較軟嫩的蛋白質，如魚類、各式豆腐及蛋品。

二、質地：

可將大肉塊依序切成薄片、肉絲、絞肉和細泥，利用改變食材質地來代替牙齒咀嚼，減輕牙齒負擔；藉由拍打方式將肉的筋打散，或使用木瓜酵素、鳳梨酵素幫助肉品進行嫩化。

三、烹調：

用蒸、滷、燉調理食物。如煎荷包蛋改為水煮蛋、蒸蛋，或是不要將荷包蛋煎得過於焦脆。油炸類豬排改為燉煮肉，應避免反覆燉煮，否則會讓肉質變得更硬，導致咀嚼不易。

戴翊如說，在營養諮詢門診常有病人提到發生進食狀況不佳、覺得越來越無力、活動力較差等現象，經飲食諮詢後，發現病人可能因牙口關係或其他生活考量，導致食量減少。由於活動量下降也會導致胃口變小。她建議進食順序調整為蛋白質、全穀雜糧類、蔬菜，確保維持足夠的蛋白質及主要熱量來源。適當的提味，如檸檬、蔥、蒜、韭菜和八角等，也可促進食慾。若是三餐進食量遠不及身體所需，建議以少量多餐的方式，增加補充點心，如無糖豆漿、蒸蛋等。

她說，預防肌少症最重要的就是飲食及運動，建議可攝取適當的營養再配合運動，以增強肌肉的質與量。同時鼓勵老年人應該增加日常的活動量，避免肌肉會變得越來越無力，以提升生活的品質。

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院營養師戴翊如說，肌少症是指肌肉質量、力量和功能逐漸喪失。...
台灣仁愛長庚合作聯盟醫院營養師戴翊如說，肌少症是指肌肉質量、力量和功能逐漸喪失。（圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

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