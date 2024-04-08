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水喝太少 76歲婦突引發心肌梗塞 險喪命

綜合報導
醫師提醒，不要等到口渴了再喝水，應適時補充水分。（圖／123RF）
醫師提醒，不要等到口渴了再喝水，應適時補充水分。（圖／123RF）

台灣一名76歲婦人日前參加媽祖遶境，突感頭暈胸悶，經診斷為心肌梗塞；醫師推斷，疑似喝水太少導致血液變黏稠、讓流速變慢，有血塊就容易阻塞，緊急手術後順利出院。

據中央社報導，台灣李綜合醫院指出，北部76歲周姓婦人，日前跟著朋友搭遊覽車到台灣中部參加白沙屯媽祖遶境，突感頭暈、胸悶，疼痛範圍擴至背部，就醫診斷是心肌梗塞。

心臟內科主治醫師馮致中表示，患者疼痛範圍從前胸擴及後背，還不停冒冷汗，從心電圖判讀確定心肌梗塞；進一步檢查，心臟前壁心肌梗塞，馬上聯絡家屬，經患者同意後立刻手術，左前降枝中段放置支架。

馮致中指出，患者第一時間送醫，到院時意識清楚，因她住北部，一度想轉院回北部再開刀治療，方便家人照顧；經向患者解釋，院內醫護人員能照顧，隨時給藥、監控，轉院過程中反而有很高危險性。

馮致中提到，心肌梗塞黃金治療時間是發病後90分鐘，到院黃金30分鐘內開始施行心導管手術，若無及時就醫，產生併發症機率會大幅提高，嚴重恐心臟破裂或死亡。

周婦說，當天體感溫度達30度以上，覺得很熱，遶境途中也有喝水，不覺得身體累，沒想到會如此嚴重，首次參加媽祖遶境，平時也有運動，沒想過會引發心肌梗塞。

馮致中提醒參加媽祖遶境民眾要做好防曬，不要等到口渴了再喝水，或是堅持休息站就在前面了、多走一段路再補充水分，要邊走邊補充水分；水分補充不夠，血液恐變黏稠，容易讓心臟血液流速變慢，有血塊就容易阻塞，造成心肌梗塞。

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