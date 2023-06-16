長輩喝水常嗆到恐是「肌少症」 2簡易檢測評估診斷

圖片來源 ／健康醫療網

隨著年齡增長或其他病因，例如糖尿病等慢性疾病，可能導致肌肉 質量的減少而發生「肌少症」，造成肌力下降、行動不便、甚至失能。醫師提醒，其實「肌少症」配合適當營養補充，包括足夠的蛋白質、鈣質、與維生素D，在經過持續運動復健治療後，多數都能有意義的增強肌力及生活功能。

「肌少症」也可能肥胖 需透過檢測 確認

台灣台北市立聯合醫院陽明院區復健科主任楊蕙黛指出，多數肌少症的患者會出現體重下降、腿圍變細的情形，然而有些患者看似肥胖，實際上卻是肌少症，這是因為雖然肌肉萎縮，取而代之的則是脂肪組織堆積，因而形成所謂的「肌少性肥胖」。一般透過肌肉質量及肌肉力量等檢測，可以確認診斷是否為「肌少症」。

「肌少症吞嚥困難」 營養不良恐惡性循環

楊蕙黛說明，肌少症影響的層面並不只有四肢的骨骼肌肌肉，事實上它同時也會影響到控制吞嚥動作的肌肉群；由於這些肌群的質量減少，沒有足夠的肌力來完成有效咀嚼和運送等等吞嚥動作，便會產生吞嚥障礙，稱為「肌少症吞嚥困難」。而這樣的吞嚥困難，後續引發的營養不良，又會惡化了「肌少症」肌肉質量不足的狀況，形成一個惡性循環。

楊蕙黛說，在65歲以上年長的族群中，「肌少症吞嚥困難」的發生其實並不少見；除了吞嚥困難或嗆咳的症狀，嚴重時也可能會有聲音沙啞的現象。

「骨質疏鬆」與肌少症共病高 就醫復健可改善症狀

楊蕙黛表示，醫學研究發現，已知有「骨質疏鬆」的患者，同時也有「肌少症」的比例較一般人更高；更進一步也認為，「骨質疏鬆」與「肌少症」有協同以及共病之關係。

假使有四肢瘦削或無力等疑似肌少症，或者合併有吞嚥困難的情況，建議可以到醫院進行相關的評估檢測，若確認診斷便可盡早進行復健治療；無論是「肌少症」或「肌少症吞嚥困難」，都有機會在復健治療後獲得不錯的進步。

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