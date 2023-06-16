我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

一洲焦點／川普訴訟風暴 如何影響總統大選？

長輩喝水常嗆到恐是「肌少症」 2簡易檢測評估診斷

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

隨著年齡增長或其他病因，例如糖尿病等慢性疾病，可能導致肌肉質量的減少而發生「肌少症」，造成肌力下降、行動不便、甚至失能。醫師提醒，其實「肌少症」配合適當營養補充，包括足夠的蛋白質、鈣質、與維生素D，在經過持續運動復健治療後，多數都能有意義的增強肌力及生活功能。

「肌少症」也可能肥胖 需透過檢測確認

台灣台北市立聯合醫院陽明院區復健科主任楊蕙黛指出，多數肌少症的患者會出現體重下降、腿圍變細的情形，然而有些患者看似肥胖，實際上卻是肌少症，這是因為雖然肌肉萎縮，取而代之的則是脂肪組織堆積，因而形成所謂的「肌少性肥胖」。一般透過肌肉質量及肌肉力量等檢測，可以確認診斷是否為「肌少症」。

「肌少症吞嚥困難」 營養不良恐惡性循環

楊蕙黛說明，肌少症影響的層面並不只有四肢的骨骼肌肌肉，事實上它同時也會影響到控制吞嚥動作的肌肉群；由於這些肌群的質量減少，沒有足夠的肌力來完成有效咀嚼和運送等等吞嚥動作，便會產生吞嚥障礙，稱為「肌少症吞嚥困難」。而這樣的吞嚥困難，後續引發的營養不良，又會惡化了「肌少症」肌肉質量不足的狀況，形成一個惡性循環。

楊蕙黛說，在65歲以上年長的族群中，「肌少症吞嚥困難」的發生其實並不少見；除了吞嚥困難或嗆咳的症狀，嚴重時也可能會有聲音沙啞的現象。

「骨質疏鬆」與肌少症共病高 就醫復健可改善症狀

楊蕙黛表示，醫學研究發現，已知有「骨質疏鬆」的患者，同時也有「肌少症」的比例較一般人更高；更進一步也認為，「骨質疏鬆」與「肌少症」有協同以及共病之關係。

假使有四肢瘦削或無力等疑似肌少症，或者合併有吞嚥困難的情況，建議可以到醫院進行相關的評估檢測，若確認診斷便可盡早進行復健治療；無論是「肌少症」或「肌少症吞嚥困難」，都有機會在復健治療後獲得不錯的進步。

【延伸閱讀】

40歲後肌肉量直直落加劇骨鬆 掌握4大營養關鍵健康老

罹癌、化療中到底能不能運動？ 專家：罹癌不是運動禁忌

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58175

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

肌肉 檢測 肥胖

上一則

一半男性60歲後會攝護腺肥大 醫列「前腺救援食物」解困擾

延伸閱讀

失智飲食避嗆咳 按摩4穴位

失智飲食避嗆咳 按摩4穴位
肌少症與雞小症 哪個較要緊？

肌少症與雞小症 哪個較要緊？
3周暴瘦14公斤 釀橫紋肌溶解

3周暴瘦14公斤 釀橫紋肌溶解
罹癌、化療中 專家：也可以運動

罹癌、化療中 專家：也可以運動

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

老化逃不了 多吃3色食物搭配5穴位按壓 降衰退速度

2023-06-09 01:15
29歲男子嚴重車禍昏迷，在台南市立安南醫院接受經顱磁刺激治療後轉醒。（安南醫院提供）

男子車禍昏迷1年 竟因這項最新技術轉醒家人驚

2023-06-15 05:30
腦中風有8大危險因子，包括吸菸、運動量不足、肥胖、高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動及腦中風家族史等。（本報資料照片）

腦中風前大多無症狀 8危險因子滿3項即是「高危險群」

2023-06-14 05:00
南投醫院腎臟科主任莊宗芳提醒腎臟病患者，注意鉀離子攝取量，以免腎臟無法負荷，嚴重時需洗腎。（南投醫院提供）

80歲阿伯喝魚腥草涼茶退火 血鉀濃度飆升差點洗腎

2023-06-09 05:15
（圖：健康醫療網提供）

罹大腸癌機率居高不下？醫揭危險因子：維生素D不足也中

2023-06-11 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

咳嗽病因、喉嚨保養一次看 醫師分享「無糖新選擇」

2023-06-09 01:52

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
橄欖油品牌太多難選擇？專家親自品嘗 最推薦這5款

橄欖油品牌太多難選擇？專家親自品嘗 最推薦這5款