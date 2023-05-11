腰痠背痛可能是肌少症 高醫指導提早存退休「肌」金

高醫從11日起在啟川大樓1樓，舉辦為期2周的肌少症衛教展覽，鼓勵民眾多多關心家中長輩肌肉健康。（讀者提供）

女性是家庭健康守護者，卻容易忽略自身健康問題，尤其容易誤以為腰痠背痛是老化、更年期結果，但原因可能與肌肉 流失有關。台灣高雄醫學 大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言說，高醫持續針對院內及社區長輩，進行長者健康整合式功能評估，從11日起在院內舉辦為期2周的肌少症衛教展覽，鼓勵民眾多多關心家中長輩肌肉健康。

高醫家庭醫學科主任李純瑩說，每5位女性約有1位有肌肉流失困擾，她在門診遇到1位婦人，子女為了工作搬離家裡，因為獨居，所以每餐都從簡準備，甚至會煮1大鍋菜吃整天，在營養攝取單一且不足的情況下，日益消瘦，等到子女察覺，帶她到醫院求診，才發現肌少症已經找上門。

李純瑩表示，患者的女兒為求母親改善健康困境，不惜提早退休，返家陪伴母親，幸好透過女兒照顧，加上每日使用均衡營養品補充營養缺口，才終於逆轉健康危機。

李純瑩說，民眾改善肌肉流失，運動固然重要，但透過日常飲食或均衡營養品攝取足夠熱量、蛋白質 、多元維生素、礦物質也很重要。

高醫老年醫學科主任方姿蓉表示，國人普遍關注骨質疏鬆議題，卻忽略了肌肉流失風險，一旦進入40歲後，肌肉亮會快速流失，在女性身上更嚴重，因為女性的雌性激素會隨著年齡增加而分泌減少，進而減少蛋白質吸收與肌肉生成，身體肌肉組織的比例、神經肌肉系統的效率都會降低，導致肌肉量、肌力及肌耐力下降。