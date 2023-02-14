頭髮愈染愈白 5招養出逆齡頭皮

平常重視生活習慣，養出「逆齡」頭皮，才不會愈染白髮長愈多。（Getty Images）

染頭髮是現代人的日常，但是醫師提醒要注意「健康染髮5個重點」，才不會愈染白髮長愈多，而且平常要重視生活習慣，才能養出「逆齡」頭皮。

台南市立安南醫院皮膚科主任羅子焜表示，診間常碰到患者詢問「染髮會致癌 或促進掉髮嗎？」「染髮前後要留意什麼？」「如何保養才不容易長白髮？」等問題，足見染髮已成大眾生活日常，白髮增生更是常見困擾。

羅子焜表示，目前現有學術研究，無法定論染髮會致癌，但染髮劑的成分確實會影響身體健康。市售染髮劑一般分為「暫時性」、「半永久性」、「永久性」三類，其中永久性染劑為了強化顏色附著度及持久度，往往會添加對苯二胺（PPD）、甲基苯二胺（PTD）、過氧化氫（俗稱「雙氧水」，H2O2）與氨水溶液（俗稱「阿摩尼亞」，NH3），容易造成頭皮過敏 、掉髮、髮質受損等情形；若曾有過敏性接觸性皮膚炎，建議在染髮前於醫院進行貼膚測試（Patch Test），避免再度過敏。

羅子焜認為染髮能避則避，但但如果為了想要遮蔽白髮不得不染、則應遵照衛「健康染髮5招」：

一、「染前選」：選購有許可證字號及完整標示的染髮產品；二、「髮健康」：檢查頭髮周圍皮膚及頭皮是否健康，頭皮有傷口時千萬別染髮；三、「要看明」：了解染髮產品使用方法及注意事項，正確安全使用染髮產品；四、「安全染」：不可用洗髮搓揉方式進行染髮及避免染劑接觸頭皮；五、「全注意」：留意染後皮膚狀況，每次染髮須間隔3個月以上。

羅子焜並補充護髮技巧，像是選擇草本天然成分為主的染髮劑、染髮前後多喝水、多攝取含抗氧化維生素食材，如藍莓、胡蘿蔔、南瓜、菠菜等，都有助於減少染髮劑裡的重金屬殘留體內，並降低皮膚發炎的機率。

至於如何抑制白髮增長速度，羅子焜指出，除了平常確實清潔與吹乾頭髮、選用調性溫和的洗髮產品外，亦需注意防曬、少用造型髮品。在營養補充方面，他建議可多攝取「8大黑髮關鍵營養素」：鈣、銅、鐵、優質蛋白質 、維他命B群、維他命D、鋅，以及Omega-3不飽和脂肪酸。最重要的是，保持作息正常、適當抒發壓力並放鬆心情，才是少生華髮的根本之道。