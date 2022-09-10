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三鐵玩家愛泡湯 冷熱泉輪流泡

記者邱瑞杰／專訪
林慶豐醫師靠運動養生，多次報名鐵人三項，圖為泳渡日月潭。(圖：部立基隆醫院提供)
林慶豐醫師靠運動養生，多次報名鐵人三項，圖為泳渡日月潭。(圖：部立基隆醫院提供)

台灣衛福部基隆醫院院長林慶豐溫文儒雅的身影，讓人很難想像他是鐵人三項玩家。除了靠運動養生，他也愛泡湯，熱湯、冷湯輪流泡幾趟，身心舒暢，思慮清明，職場遇到的難題就有解了。

住在北市文山區的林慶豐，常在晚餐後和妻子騎自行車到河濱吹風，他再獨自騎上貓空。到了山上看夜景時，曾有名被追過的年輕車友跟他說「少年仔，很能騎哦」，得知他快60歲了，露出難以置信的表情。很多人不知道他脫下白袍，其實是個鐵人，曾經騎自行車環島，也參加鐵人三項運動泳渡日月潭

林慶豐很愛泡湯，最愛在陽明山面山的湯池泡湯，看著遠方的山，身心都療癒了，尤其愛泡大眾池，輪流泡熱泉、冷泉時，可思考人生苦難及醫院遭遇的難題，或許因為身心放鬆，解決方案會在腦中浮現。

音樂是林慶豐的快樂泉源，他和妻子也因為音樂結緣。國中時期學彈吉他，大學時擔任吉他社長，基督徒的他，現在還和教會友人組樂團，每月相約練習兩、三次及演出。

林慶豐也參加教會敬拜團詩歌和聲，讓他有所啟發。他說，第一部主音當然最重要，但二、三、四部合音襯托也很重要，醫療團隊也是如此。四部合音跟東方太極一樣講求圓融，也如靜坐、冥想、禱告、沉思一樣，可以帶來身心靈平衡，帶來恢復的力量。

日月潭

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