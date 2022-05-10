我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

哈佛、北卡大招生歧視亞裔 82名共和黨參眾議員聲援

9旬嬤腳痛以為骨刺復發 竟是沾黏引起神經痛

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名90多歲婆婆，脊椎開過兩次手術，近期左腳劇烈疼痛，只能坐輪椅代步，家人以為是骨刺復發，帶至醫院檢查，竟發現是先前椎間盤切除及固定融合手術，造成神經沾黏所引起神經痛；經醫師採取神經沾黏解離手術，並使用防沾黏凝膠，術後疼痛緩解效果相當好。

脊椎退化性疾病 老年人占8成

隨著人口老化，脊椎疾病發生率越來越高。根據台灣脊椎門診統計，70歲以上患者占了近8成，在所有脊椎疾病中，以脊椎退化性疾病居多，如骨刺、椎間盤突出，而意外骨折、骨鬆壓迫性骨折也不少。

台北馬偕醫院神經外科主任陳旭照指出，椎間盤突出是相當常見的脊椎退化性疾病，主因是姿勢不良、過度使用，造成椎間盤外環缺損產生破口，髓核向外突出所致，延誤治療黃金期會引起坐骨神經痛，疼痛感從腰部蔓延到臀部、下肢，嚴重恐跛行、大小便失禁。

目前治療脊椎疾病，以口服、注射止痛藥物及復健為優先，如果患者經3~6個月保守治療，仍無法緩解症狀，或是出現神經壓迫症狀，如手腳無力、難以忍受的麻痛，則建議考慮接受手術治療。

老年人脊椎手術 神經沾黏機率高

根據臨床統計，接受脊椎融合及內固定術的老年患者，因韌帶退化不穩定，約有20至30%的比例，在術後5至7年須再次手術，此時，就可預期神經沾黏的發生；或是脊椎退化合併黃韌帶及關節腔肥厚，因手術破壞範圍較大，發炎反應越強烈，神經沾黏機率也越高。

陳旭照主任說明，脊椎手術以微創手術為趨勢，可盡量減少破壞肌肉、韌帶、關節等組織，但傷口癒合過程中，仍無法避免人體發炎反應與蛋白質連結，形成結締組織增生，產生神經沾黏的正常現象，可能導致神經根與韌帶、關節滑膜無法正常滑動，也會影響神經循環不良，造成神經痛、下肢缺血性疼痛。

3種情況須二次手術 神經損傷風險增

陳旭照主任強調，脊椎手術後應避免二次手術，但常見需要再次動刀的原因有：脊椎同節段復發、相鄰節段退化及神經沾黏的問題。舉例來說，如果椎間盤突出沒有清除乾淨，疾病復發就得二次開刀，同樣面臨神經沾黏的風險，很容易造成脊椎膜破裂、腦脊髓液滲漏，或是解離沾黏神經時神經受損，導致雙腳麻痺。

另一種情況是，患者開完刀後仍感到疼痛，儘管核磁共振檢查正常，可進一步以硬腦膜注射顯影劑確認是否為神經沾黏引起，輕微可注射類固醇、微創水刀改善，嚴重則須二次開刀，增加神經損傷的風險。

防沾黏凝膠 有效避免神經沾黏

陳旭照主任表示，術後神經沾黏其實可透過使用防沾黏凝膠預防，其膠狀、具流動的特性，可廣泛涵蓋各組織接觸面，且成分也能間接幫助止血，大幅降低癒合過程產生的發炎反應，有效預防神經沾黏，避免需要二次開刀的窘境。

另外，他提醒，脊椎退化性疾病通常是過度負重所造成，術後應好好休養、充足睡眠，有助軟骨修復，也不要長期穿背架，可進行棒式、深蹲、抬腿等運動訓練核心肌群，日常生活減少久坐、彎腰及搬重物，避免增加脊椎壓力。

【延伸閱讀】

脊椎手術後常下背痛？ 預防沾黏能減少脊椎疼痛症候群

急發肌腱炎推拿恐加劇症狀！ 「正確治療方法」看這

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53685

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

手術 關節 肌肉

上一則

「3招」控制氣喘 遠離致命危機

下一則

經痛影響肛門也抽痛…竟是「子宮內膜異位」惹禍

延伸閱讀

手臂痛難上舉 旋轉肌袖破裂惹禍 手術修補重拾活力

手臂痛難上舉 旋轉肌袖破裂惹禍 手術修補重拾活力
脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師談梨狀肌症候群

脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師談梨狀肌症候群
墮胎權若推翻 加州恐成全美最後庇護地 未來跨州手術會更多

墮胎權若推翻 加州恐成全美最後庇護地 未來跨州手術會更多
愛旅遊婦人膝蓋痛跟不上團 換膝後等跟團出遊

愛旅遊婦人膝蓋痛跟不上團 換膝後等跟團出遊

熱門新聞

睡覺如果沒有一覺到天亮，中間醒來的話，身體發出警訊。圖／摘自Pexels

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

2022-05-04 14:42
（圖：健康醫療網提供）

胰臟癌如何早發現？「這項非侵入性檢查」最有助揪病灶

2022-05-03 01:30
張姓患者的地雷食物是豬血糕，能不吃就不吃。(記者簡慧珍／攝影)

這道台灣小吃竟是地雷食物 他每吃一定「上背痛」　

2022-05-05 00:23
（圖：健康醫療網提供）

吃隔夜麵休克截肢？醫：更有可能是這病 嚴重恐死亡

2022-05-03 00:30
(取材自健康醫療網)

失眠不想靠安眠藥？中醫授三招、一藥膳有解

2022-05-04 00:30
（圖：健康醫療網提供）

「失智症」快檢查 8症狀符合2項應警覺

2022-05-03 01:00

超人氣

更多 >
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確
你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效