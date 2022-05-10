9旬嬤腳痛以為骨刺復發 竟是沾黏引起神經痛

圖片來源 ／健康醫療網

一名90多歲婆婆，脊椎開過兩次手術 ，近期左腳劇烈疼痛，只能坐輪椅代步，家人以為是骨刺復發，帶至醫院檢查，竟發現是先前椎間盤切除及固定融合手術，造成神經沾黏所引起神經痛；經醫師採取神經沾黏解離手術，並使用防沾黏凝膠，術後疼痛緩解效果相當好。

脊椎退化性疾病 老年人占8成

隨著人口老化，脊椎疾病發生率越來越高。根據台灣脊椎門診統計，70歲以上患者占了近8成，在所有脊椎疾病中，以脊椎退化性疾病居多，如骨刺、椎間盤突出，而意外骨折、骨鬆壓迫性骨折也不少。

台北馬偕醫院神經外科主任陳旭照指出，椎間盤突出是相當常見的脊椎退化性疾病，主因是姿勢不良、過度使用，造成椎間盤外環缺損產生破口，髓核向外突出所致，延誤治療黃金期會引起坐骨神經痛，疼痛感從腰部蔓延到臀部、下肢，嚴重恐跛行、大小便失禁。

目前治療脊椎疾病，以口服、注射止痛藥物及復健為優先，如果患者經3~6個月保守治療，仍無法緩解症狀，或是出現神經壓迫症狀，如手腳無力、難以忍受的麻痛，則建議考慮接受手術治療。

老年人脊椎手術 神經沾黏機率高

根據臨床統計，接受脊椎融合及內固定術的老年患者，因韌帶退化不穩定，約有20至30%的比例，在術後5至7年須再次手術，此時，就可預期神經沾黏的發生；或是脊椎退化合併黃韌帶及關節 腔肥厚，因手術破壞範圍較大，發炎反應越強烈，神經沾黏機率也越高。

陳旭照主任說明，脊椎手術以微創手術為趨勢，可盡量減少破壞肌肉 、韌帶、關節等組織，但傷口癒合過程中，仍無法避免人體發炎反應與蛋白質連結，形成結締組織增生，產生神經沾黏的正常現象，可能導致神經根與韌帶、關節滑膜無法正常滑動，也會影響神經循環不良，造成神經痛、下肢缺血性疼痛。

3種情況須二次手術 神經損傷風險增

陳旭照主任強調，脊椎手術後應避免二次手術，但常見需要再次動刀的原因有：脊椎同節段復發、相鄰節段退化及神經沾黏的問題。舉例來說，如果椎間盤突出沒有清除乾淨，疾病復發就得二次開刀，同樣面臨神經沾黏的風險，很容易造成脊椎膜破裂、腦脊髓液滲漏，或是解離沾黏神經時神經受損，導致雙腳麻痺。

另一種情況是，患者開完刀後仍感到疼痛，儘管核磁共振檢查正常，可進一步以硬腦膜注射顯影劑確認是否為神經沾黏引起，輕微可注射類固醇、微創水刀改善，嚴重則須二次開刀，增加神經損傷的風險。

防沾黏凝膠 有效避免神經沾黏

陳旭照主任表示，術後神經沾黏其實可透過使用防沾黏凝膠預防，其膠狀、具流動的特性，可廣泛涵蓋各組織接觸面，且成分也能間接幫助止血，大幅降低癒合過程產生的發炎反應，有效預防神經沾黏，避免需要二次開刀的窘境。

另外，他提醒，脊椎退化性疾病通常是過度負重所造成，術後應好好休養、充足睡眠，有助軟骨修復，也不要長期穿背架，可進行棒式、深蹲、抬腿等運動訓練核心肌群，日常生活減少久坐、彎腰及搬重物，避免增加脊椎壓力。

【延伸閱讀】

脊椎手術後常下背痛？ 預防沾黏能減少脊椎疼痛症候群

急發肌腱炎推拿恐加劇症狀！ 「正確治療方法」看這

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53685

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw